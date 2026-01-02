Дочь Ким Чен Ына впервые посетила мавзолей: растут слухи о ее преемстве

Визит Чжу Е к мавзолею Кумсусан с отцом / © Associated Press

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Чжу Э, совершила свой первый публичный визит в мавзолей Кумсусан, сопровождая родителей. Ее появление подпитывает информацию, что она может стать преемницей своего отца.

Об этом сообщает Reuters.

Хон Мин, эксперт из КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ «стабильной семьи» Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

«Практически невозможно публично назначить Ким Чжу Э, которой, как считается, только исполнилось 13 лет, наследницей, поскольку она еще даже не достигла возраста, позволяющего вступить в Рабочую партию», — указал эксперт.

В то же время, авторы отмечают, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ КНДР, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать преемницей Ким Чен Ына.

Напомним, Ким Чжу Э дебютировала на публике в ноябре 2022 года, посетив испытание ракеты вместе со своим отцом, и с тех пор ее не раз видели рядом с ним как на военных, так и на гражданских мероприятиях.

В декабре 2023 года они посетили запуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты Хвасон-18, самой совершенной ракеты дальнего действия в арсенале страны.

Девочка также была рядом с Кимом во время запуска разведывательного спутника «Маллиген-1» в ноябре того же года. Пхеньян заявил, что этот спутник позволит Ким Чен Ыну увидеть Белый дом.

В феврале 2023 года Radio Free Asia сообщило, что правительство Северной Кореи приказало всем гражданам с именем Ким Чжу Э изменить его, что, по его словам, является стандартной практикой правящей династии.