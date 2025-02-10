Фонд RT Weatherman Foundation, который возглавляет Меган Моббс, дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога, поставляет Украине гуманитарную помощь и заботится о американских добровольцах.

Об этом сообщило издание Washington Post.

Благодаря этому фонду был создан логистический центр на румынско-украинской границе, через который проходит поставка лекарств, медицинских товаров и другой гуманитарной помощи.

Кроме того, фонд помогает эвакуировать в медицинский центр в Германии воюющих в Украине американских военных-добровольцев, а также репатриирует тела погибших в боях американцев.

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Свою позицию по войне в Украине Моббс недавно высказала в своем сообщении в сети Х, когда назвала "великой ложью плохих деятелей" утверждение о том, что в мире нет ничего достойного, чтобы бороться и умирать.

“Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная как добродетель. Настоящий мир требует силы, жертв и готовности защищать то, что правильно, даже когда это дорого", — написала она.

Ранее Моббс в соцсетях сетовала, что "помощь Украине замедлилась из-за слабого лидерства Байдена и дисфункции в Министерстве обороны".

В издании отметили, что "нет никаких гарантий, что отец [Кит Келлог] всегда соглашается с дочерью, и наоборот".

Однако именно фонд RT Weatherman координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. После этой поездки нынешний спецпредставитель Трампа призвал Сенат "обеспечить Украину военным вооружением, необходимым для победы над российской армией и ввести строгие меры ответственности за эту военную помощь".

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину на следующей неделе. Вероятной датой визита называют 20 февраля.

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