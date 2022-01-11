Дочь Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн: купила дом и самолет – The Telegraph

Средства "стало опасно держать на родине".
Младшая дочь экспрезидента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия – вывела из страны более $300 млн личного состояния.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 11 января.
Британское издание The Telegraph пишет, что на эти деньги она приобрела в Лондоне дом за $11,6 млн, частный самолет Challenger Bombardier стоимостью $25 млн, а также 51% акций швейцарского банка.
Об этом стало известно из-за спора Алии Назарбаевой с двумя бывшими финансовыми руководителями. На Малика Ишмуратова и Дениса Короткова-Когановича она подала в суд мошенничество. Тогда и выяснилось: еще в 2006 году она вывезла средства, которые, цитируя судебные документы, "стало опасно содержать на родине".
Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении.
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