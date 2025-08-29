Дочь Орбана переезжает в США: в Сети это вызвало волну иронии

Рахель Орбан с мужем Иштваном Тиборцем / © Фокус

Дочь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Рахель Орбан вместе с мужем-миллиардером Иштваном Тиборцем и тремя детьми вылетели из Милана в США. Ее переезд связан с поступлением в американский университет.

Об этом пишет Telex.

Эту информацию первым обнародовал Петер Мадяр, лидер оппозиционной партии «Тиса», который является главным конкурентом Орбана на предстоящих выборах в 2026 году. В своем сообщении Мадяр саркастически спросил, не является ли этот отъезд «частью плана победы» премьера. Компания зятя Орбана «Группа BDPST» от комментариев отказалась.

Сообщение в Facebook / © Скриншот

Почему это вызвало резонанс

Ранее Рахель Орбан уже сообщала в Instagram, что поступила в американский вуз и планирует переезд. Она объяснила, что стремится получить новые знания и опыт, чтобы затем применить их в Венгрии.

Однако новость о ее отъезде вызвала возмущение и иронию в комментариях к посту Мадяра. Особенно учитывая политическую позицию ее отца. Пользователи социальных сетей вспомнили Виктору Орбану его пророссийскую позицию и высмеяли отъезд в США, намекая, что вместо «земли свободы» его дочь должна была бы выбрать Россию.

Этот переезд также противоречит одной из политических целей самого Орбана – призывам к венгерской диаспоре возвращаться домой. В 2023 году власти даже запустили специальный портал для венгров за рубежом, которые думают о возвращении. На фоне предстоящих выборов, когда Мадяр представляет серьезную угрозу Орбану, отъезд старшей дочери премьера воспринимается многими как «знак» относительно перспектив его политической карьеры.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский «открыто угрожал» Будапешту, а потому эта риторика будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь распорядился, чтобы к 24 августа Цепной мост, один из известнейших символов столицы Венгрии, был подсвечен цветами украинского флага. Этот жест в поддержку Украины вызвал резкую критику среди членов правящей партии "Фидес", которую возглавляет премьер Виктор Орбан.