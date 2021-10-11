Дочь пилота, который погиб в крушении самолета в России, заявила о жалобах отца на отказ двигателя

Она утверждает, что отец докладывал об отказах двигателей руководству.

Дочь погибшего пилота в крушении L-410 в России заявила, что у самолета потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее также неоднократно отказывали двигатели.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мой отец неоднократно жаловался на то, что в полете двигатели отключаются, происходит отказ двигателя. Он неоднократно сажал самолет. Когда я интересовалась, как дела, - отказ двигателя, отказ двигателя", - заметила она.

Также читайте В Сети показали пилотов самолета, разбившегося в Татарстане

Собеседница агентства утверждает, что отец докладывал об отказах двигателей руководству аэроклуба, которому принадлежал самолет.

Пока СМИ не располагает комментарием руководства аэроклуба по этому поводу.

После крушения самолета выжили только те парашютисты, которые были в хвостовой части.

Напомним, что ранее в Сети опубликовали видео и назвали вероятные причины падения самолета.

Ранее на Камчатке разбился вертолет ФСБ. В результате авиакатастрофы погибли все пять членов экипажа.

Добавим, что в столице Узбекистана, Ташкенте, вынужденно сел самолет British Аirways из-за смерти пассажирки.

Новости за сутки: в России разбился самолет, Чехия делает разворот от России и арбузы даром в Днепре

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку