Дочь поделилась щемящей историей, как отец задушил ее маму: "Сделал совершенно правильно"

Он провел 18 месяцев в тюрьме после того, как задушил свою жену в доме престарелых по ее просьбе.

Британец задушил свою смертельно больную жену из-за милосердия и теперь надеется, что депутаты поддержат законопроект о помощи при смерти.

Об этом пишет Mirror.

В 2021 году Дэвид Хантер, которому сейчас 77 лет, задушил свою жену Дженис в доме престарелых в Пафосе, Кипр, по ее просьбе, поскольку она боролась с раком крови в терминальной стадии.

После 18 месяцев заключения он был освобожден в прошлом году по обвинению в непреднамеренном убийстве, но теперь его приговор оспаривает прокуратура страны.

Его дочь, 52-летняя Лесли Коуторн, сказала, что если бы в Великобритании существовали законы о помощи при смерти, она верит, что ее родители вернулись бы домой, чтобы воспользоваться ими.

"Если бы она была достаточно здорова, я думаю, они бы вернулись", — сказала Лесли. "Мы видели с моими родителями, как все может закончиться трагедией, и есть так много случаев самоубийства, когда неизлечимо больные люди чувствуют, что у них нет другого выхода. Мой папа очень хочет, чтобы закон изменился, и не хочет, чтобы другая семья оказалась в таком же положении, в каком оказался он. Если это повторится, другая пара окажется в таком же положении. Для такого человека, как моя мама, дело не в том, что он нуждался в лучшем обезболивании – это не дало бы ему контроля над кишечником или возможности глотать. Она просто хотела уйти с достоинством. Он поступил совершенно правильно".

Дэвид до сих пор живет на Кипре и боится возвращаться домой, считая, что его не пустят обратно на Кипр, где похоронена его жена, если он уедет. В июле в прошлом году с Дэвида были сняты обвинения в умышленном убийстве, он был признан виновным в непреднамеренном убийстве, но был освобожден по отбытию срока.

Во время судебного процесса Дэвид рассказал в районном суде Пафоса, что он задушил 74-летнюю Дженис после того, как она неделями умоляла его покончить с жизнью, поскольку страдала раком крови в последней стадии.

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Он расплакался в суде, когда вспомнил, как Дженис "плакала и умоляла" его убить ее, поскольку ей становилось все хуже. Он отказывался это сделать, пока однажды не согласился, надеясь, что это успокоит. Он настаивал, что не собирался совершать этот акт.

Девять дней спустя, 18 декабря в 2021 году, Дэвид закрыл руками рот и нес жены. Дэвид плакал, рассказывая об этом в суде в прошлом году: "Последнее, что я хотел бы сделать, это убить свою жену. Это было ее решение, что она хочет умереть, а не мое. Это было ее решение, что она не хочет больше лечиться. Она имеет свое мнение, и она попросила меня. Я бы никогда за миллион лет не сделал этого. Она была не просто моей женой – она была моим лучшим другом. Я не просто так решил ее убить. Я очень сильно ее любил. До сих пор люблю. Вы не знаете, через что мы прошли. Я бы никому такого не пожелал".

Напомним, в Швеции ютубер-путешественник замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание семье.

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