Дочь-подросток напала на мать: полиция была напугана последствиями

В Великобритании мать получила многочисленные травмы от собственной дочери-подростка, которая в течение нескольких лет систематически проявляла насилие. Полиция была шокирована масштабами ущерба, когда нашла пострадавшую женщину.

Об этом рассказала сама пострадавшая Джулит Армитедж, 53-летняя юрист и мать троих детей, в интервью журналистам Daily Mail.

Джулит Армитедж пережила годы насилия со стороны собственной дочери Лиззи, которой сейчас 16 лет. По словам матери, девушка наносила ей серьезные травмы: от случайного вырывания прядей волос с головы до переломов пальцев, травм глаз и разрыва слюнной железы. Полицию вызвали только после одного из самых серьезных инцидентов, когда Лиззи напала на мать в присутствии младшего сына, вызвав серьезные порезы и кровотечение.

Джулит рассказала, что насилие началось около 2020 года. До этого Лиззи была доброй и внимательной девочкой, которая любила смотреть мультфильмы Disney. Однако с началом обучения в средней школе поведение дочери изменилось: она начала грубо отвечать матери, бросать предметы, пить алкоголь и прибегать к физическому насилию.

В самый драматический момент девушка вырвала волосы матери, избила ее об пол и вызвала перелом пальца, синяки под глазами и сильную боль в шее. Джулит пыталась защитить себя, но Лиззи продолжала атаковать, даже применяя металлический карниз для штор. Сын пытался вмешаться, получив при этом травмы пальцев.

Мать отметила, что насилие от дочери связано с комплексом факторов, среди которых психические особенности Лиззи: в 2022 году ей диагностировали ADHD и аутизм. Врачи объяснили, что эпизоды насилия могут быть связаны с эмоциональной неустойчивостью и сложностями в регуляции поведения. Однако даже после диагноза насилие не прекратилось, только изменилась его форма — словесные оскорбления и угрозы в адрес матери стали постоянными.

Джулит Армитедж отмечает, что она вынуждена была изменить свою жизнь: все ножи дома были спрятаны, двери оснащены замками, а сама она находится в состоянии постоянной тревоги. Полиция, когда прибывала, была шокирована масштабами насилия. Лиззи однажды арестовали за нанесение телесных повреждений брату и матери, а также за повреждение имущества, но уже через сутки ее выпустили под залог с условием не контактировать с матерью. Позже Джулит сняла ограничения, чтобы общаться с дочерью через видеосвязь.

По словам матери, подобные случаи насилия детей в отношении родителей (Child to Parent Abuse) остаются мало обсуждаемыми и табуированными. Организация Pegs, которая помогает родителям, отмечает, что количество обращений за консультациями по поводу таких случаев выросло на 112% за последний год. Факторами, которые влияют на рост насилия, называют ухудшение психического здоровья детей, кризис в обществе, уменьшение финансирования служб поддержки и другие сложные социальные обстоятельства.

Джулит также рассказала о попытках дисциплинарных мер: перевод Лиззи в частную школу, домашнее обучение и психологическая поддержка. Однако это не всегда останавливало насилие — девушка продолжала проявлять агрессию из-за недовольства от ограничений или желания получить контроль над ситуацией.

Мать подчеркнула, что, несмотря на все травмы и страх, она продолжает любить дочь. Есть моменты, когда Лиззи проявляет нежность и любовь, например, просит мать посмотреть вместе фильм в ее комнате. Джулит говорит, что эти моменты дают надежду, и она готова защищать дочь при любых обстоятельствах.

Случаи насилия детей в отношении родителей являются чрезвычайно сложными для правоохранителей и психологов, поскольку сочетают в себе эмоциональные, медицинские и правовые аспекты. Джулит отмечает, что до сих пор не существует однозначного объяснения поведения Лиззи, и все попытки анализа сводятся к сочетанию личностных черт, нейроразвивающих особенностей и трудностей в выражении эмоций.

Несмотря на это, Джулит Армитедж продолжает заботиться о безопасности своей семьи и пытается обеспечить дочери помощь, поддерживая ее развитие и предоставляя возможности для лечения и обучения.

