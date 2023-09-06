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Дочь Путина и во время войны продолжает публиковать свои статьи в научных журналах США и Швейцарии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Дочь Путина и во время войны продолжает публиковать свои статьи в научных журналах США и Швейцарии

Мария Воронцова публикуется в западных научных журналах

Эксофицер Службы внешней разведки КГБ прокомментировал ситуацию.

Старшая дочь главы Кремля Владимира Путина Мария Воронцова публикуется в западных научных журналах, хотя находится под санкциями.

Об этом сообщает российский оппозиционный проект " Можем объяснить ".

По информации расследователей, дочь Путина продолжает публиковать свои статьи в научных журналах США и Швейцарии, несмотря на то что она находится под санкциями Соединенных Штатов и ЕС.

Эксофицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирновпрокомментировал ситуацию "24 канала".

Он отметил, что для некоторых изданий такие публикации Воронцовой сугубо имиджевые. Мол, некоторым научным изданиям могут просто доплачивать за публикации, а есть такие издания, которые радуются, если им пришлют хоть какой материал. Также на статьях дочери Путина журналы могут зарабатывать себе определенный имидж.

"Она никакой не научный деятель, а дочь президента, который через государственный бюджет вытягивает миллионы рублей на псевдонаучные исследования", – сказал Жирнов.

Он также добавил, что такая ситуация неприятна, потому что статьи были опубликованы в США и Швейцарии, где есть определенный контроль и общественное мнение.

Тем временем дочь одного из подсанкционных российских олигархов Варвара Скоч путешествует по Европе в компании сына вице-премьера РФ.

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