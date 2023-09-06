Дочь Путина и во время войны продолжает публиковать свои статьи в научных журналах США и Швейцарии

Эксофицер Службы внешней разведки КГБ прокомментировал ситуацию.
Старшая дочь главы Кремля Владимира Путина Мария Воронцова публикуется в западных научных журналах, хотя находится под санкциями.
Об этом сообщает российский оппозиционный проект " Можем объяснить ".
По информации расследователей, дочь Путина продолжает публиковать свои статьи в научных журналах США и Швейцарии, несмотря на то что она находится под санкциями Соединенных Штатов и ЕС.
Эксофицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирновпрокомментировал ситуацию "24 канала".
Он отметил, что для некоторых изданий такие публикации Воронцовой сугубо имиджевые. Мол, некоторым научным изданиям могут просто доплачивать за публикации, а есть такие издания, которые радуются, если им пришлют хоть какой материал. Также на статьях дочери Путина журналы могут зарабатывать себе определенный имидж.
"Она никакой не научный деятель, а дочь президента, который через государственный бюджет вытягивает миллионы рублей на псевдонаучные исследования", – сказал Жирнов.
Он также добавил, что такая ситуация неприятна, потому что статьи были опубликованы в США и Швейцарии, где есть определенный контроль и общественное мнение.
Тем временем дочь одного из подсанкционных российских олигархов Варвара Скоч путешествует по Европе в компании сына вице-премьера РФ.
Читайте также: