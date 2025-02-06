Дочь Путина контузило на войне в Украине: российские паблики разносят "сенсацию"

В российских пабликах разносится история о дочери российского президента Владимира Путина Марие Воронцовой, которая якобы спасала раненых оккупантов на войне в Украине и получила контузию. Хозяин Кремля об этом "подвиге" своего ребенка скромно умолчал.

Как выяснили авторы Telegram-канала "Вот да", вероятным создателем этого фейка является бывший чиновник из Якутии Спиридон Борбуев, принадлежащий к путинской партии "Единая Россия".

Именно он опубликовал "сенсацию" еще 31 января. По словам Борбуева, сообщение о дочери Путина появилось на якутском языке "в местных соцсетях, вотсапе".

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В публикации говорится, что Воронцова якобы создала в "зоне СВО" передвижной военный госпиталь для 10 тысяч воюющих против Украины солдат. В декабре 2024 года во время атаки "врага" дочь Путина якобы получила контузию, но продолжила помогать раненым и спасла четырех пострадавших.

Издание отмечает множество подозрительных ошибок в данной публикации. Достаточно сказать, что передвижной госпиталь никак не может вместить 10 тысяч раненых. Для эвакуации поездом такого количества солдат понадобилось бы около 200 вагонов. Самый большой санитарный поезд, который используют россияне, имеет всего 14 вагонов, 6 из которых — вспомогательные.

Фейк о дочери Путина

Однако многие доверчивые россияне ведутся на этот фейк, ставят лайки и делают репосты сообщения о "подвиге" дочери Путина.

Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя отметился "разоблачительным" заявлением о расселении "бандеровцев" в русскоязычных регионах Украины.

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