Дочь Путина, несмотря на санкции, опубликовала научную работу в США

Вероятная дочь Путина публикуется в США / © Getty Images

Реклама

Вероятная дочь российского диктатора Владимира Путина, Екатерина Тихонова, несмотря на санкции, в 2024 году опубликовала научную работу в американском издательстве Allerton Press Inc.

На это обратили внимание журналисты «Вот так».

Реклама

Дочь Путина, несмотря на санкции, публикуется в американских издательствах

Научная статья посвящена гальванической коррекции нейронного управления зрением и является продолжением исследований, первую часть которых это издательство выпустило в свет за несколько лет до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Реклама

Материал готовил ряд ученых — вместе с Тихоновой над ним работали ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, руководитель кафедры прикладной механики Владимир Александров и исследователь из Мексики Хорхе Луис Гордильо Домингес.

Компания Allerton Press специализируется на англоязычном переводе и распространении за границей исследований из стран бывшего СССР. Цифровой дистрибуцией этих работ занимается Springer Nature, а сам издательский дом с середины 2000-х входит в состав Pleiades Publishing. Холдингом владеет бизнесмен с российскими корнями Александр Шусторович.

До 2022 года Pleiades тесно сотрудничала с ключевыми научными институтами РФ и публиковала 150 журналов Российской академии наук.

После начала полномасштабной войны руководство Pleiades публично осудило боевые действия и заявило о разрыве отношений с российскими госучреждениями и замораживании выплат в их пользу. Несмотря на это издательство оставило за собой право сотрудничать с авторами как с частными лицами. Поэтому там и дальше распространяют материалы Института механики МГУ.

Реклама

Екатерина Тихонова попала под санкции США и ряда других стран весной 2022 года. Сейчас вероятная дочь Путина руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие». Эта структура занимается проектом «Иннопрактика» при МГУ, а ее доходы за годы войны достигли более 1,5 млрд рублей.

Вместе с бывшим руководителем Баварского балета Игорем Зеленским Тихонова воспитывает общую дочь.

Старшая дочь главы Кремля — эндокринолог Мария Воронцова — занимает должность доцента в МГУ, несмотря на то, что находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Журналисты выяснили, что ее работы по медицине регулярно появляются в зарубежных научных изданиях, в частности, на швейцарских платформах Frontiers и MDPI.

Как семья Путина путешествует по миру за чужие деньги

Напомним, по данным расследования издания «Проект», члены семьи и близкие Владимира Путина в течение 2014–2023 годов совершили не менее 180 перелетов на частных бизнес-джетах общей стоимостью более 5 миллионов долларов.

Реклама

Эти путешествия оплачивали и предоставляли собственные самолеты не менее 10 богатых россиян и олигархов из списка Forbes, в частности, Олег Дерипаска, Год Нисанов, Алексей Репик, Иван Стрешинский, Сергей Когогин и другие.

Несмотря на официальную риторику по «враждебному Западу», бывшая жена Путина Людмила Очеретная и дочери Екатерина Тихонова и Мария Воронцова чаще всего посещали Германию и Францию. Гражданская жена Алина Кабаева совершила не менее 27 перелетов частными самолетами, посещая Лугано, Мальдивы и Казахстан. А ее мать, Любовь Кабаева, регулярные рейсы совершает с семьей главы МИД Сергея Лаврова.

Новости партнеров

Новости партнеров