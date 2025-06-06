Дочь Путина в Париже работает в галерее, где выставляются украинские художники

Тайная дочь Путина Лиза Руднова тайная дочь Путина

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Внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина и его бывшей любовницы Светланы Кривоногих работает в Париже куратором выставок в галерее, где выставляют свои работы, в частности, украинские художники.

Об этом сообщила российская оппозиционная журналистка и художница Настя Родионова на своей странице в Facebook.

По ее словам, директор площадок «L association» Дмитрий Долинский подтвердил ей, что менеджером в галереях Studio Albatros и L gallery работает Елизавета Руднова. Именно под такой фамилией, как ранее установили журналисты-расследователи, во Франции проживает дочь Светланы Кривоногих и Владимира Путина.

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Настя Родионова отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины в галерее Studio Albatros выставляли работы как антивоенных российских, так и украинских художников.

«Я верю в презумпцию невиновности, в то, что дети не несут ответственности за преступления своих родителей. Но, в разгар войны столкновение человека из семьи бенефициаров режима с его жертвами недопустимо», — написала она.

Художница считает, что в условиях «захватнической войны России» организаторы любых публичных мероприятий с участием антивоенных художников и тем более «прямых жертв режима» должны демонстрировать «максимальную прозрачность и повышенную чуткость».

«Мы должны знать, с кем работаем и решать, готовы ли мы к этому. Мой личный ответ в этом случае — нет. Уверена, что большинство художников, которых я знаю, как и я, не подозревали, с кем имеют дело, выставляясь на площадках Studio Albatros и L gallery», — отметила она.

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Что известно о тайной дочери Путина

Девушка, которую называют еще одной внебрачной дочерью Путина появилась на свет 3 марта 2003-го года. Ее мать — жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая в 1990-х годах познакомилась с тогда еще местным чиновником горсовета Владимиром Путиным.

Сейчас Светлана Кривоногих одна из самых богатых женщин России, акционер и член правления банка «Россия», владелица квартиры в Монако.

Для обучения девушка выбрала частное образовательное заведение неподалеку от Триумфальной арки в центре Парижа — школу менеджмента в культуре и искусстве ICART. Здесь она училась под именем Елизавета Руднова.

Такая фамилия была выбрана не случайно. Олег Руднов — когда-то был близким другом Путина, он возглавлял 5-й канал в Санкт-Петербурге и умер в 2015 году.

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Больше о Елизавете Кривоногих-Рудновой читайте в расследование ТСН