Дочь Путина встречается с артистом балета Зеленским и родила ему дочь – СМИ

Младшая дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова за последние два года (2017-2019) свыше 50 раз летала из Москвы в Мюнхен.

Как узнали журналисты-расследователи "Важных историй" и немецкого издания "Der Spiegel", это связано с тем, что ее новым избранником стал известный артист балета Игорь Зеленский, возглавлявший в 2016 году Баварский государственный балет и живущий в Мюнхене.

Фото: staatsoper.de

Также журналисты, получившие в распоряжении список пассажиров чартерного рейса из Мюнхена от 9 декабря 2019 года, приземлившегося в ВИП-терминале аэропорта "Внуково", узнали, что у пары есть ребенок. Так, с трапа самолета в Москве сошли: три засекреченных сотрудника Службы безопасности президента России, учительница фортепиано, две няни, известный артист балета и его спутница — бывшая танцовщица акробатического рок-н-ролла — с двухлетней дочерью.

Более того, как пишут "Важные истории", у них есть документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности российского президента и личного телохранителя Тихоновой Алексея Скрипчака. В документах охранника есть паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году — Скрипчак покупал им всем билеты.

"Имя ребенка мы не раскрываем по этическим соображениям, достаточно сказать, что его отчество — Игоревна, что соответствует имени Зеленского", — отмечают журналисты-расследователи.

Более того, источник "Der Spiegel" в Баварском балете на вопрос о своем бывшем руководителе сразу ответил, что Зеленский "скорее всего партнер дочери Путина", хотя журналисты даже не спрашивали об их родственных связях.

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Однако известно, что со своим первым мужем Кириллом Шамаловым Тихонова рассталась не позднее 2017 года, и именно с того же времени она начинает активно, порой несколько раз в месяц, летать в Мюнхен. Там была регистрация места жительства Игоря Зеленского, по адресу которой пришли журналисты "Der Spiegel". Сообщается, что дома они застали его бывшую жену — экс-балерину Яну Серебрякову, с которой у Зеленского есть трое общих детей. Однако она отказалась отвечать на вопросы и комментировать свои родственные отношения.

Что известно о Екатерине Тихоновой

Екатерина Тихонова, урожденная Екатерина Владимировна Путина, родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Вторая дочь Путина.

Катерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой и став Катериной Тихоновой. В школе училась в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Катерина, пожалуй, наиболее известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.

Фото: Paweł Dudzik Photography

С февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым - сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро". Пара развелась в 2018 году, когда выяснилось, что их общие активы составляют около 2 миллиардов долларов.

Катерина стала членом Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта еще в 2019 году, а также сыграла ключевую роль в развитии акробатического рок-н-ролла, который долгое время был нишевой дисциплиной. В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента по расширению и маркетингу Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) — организации, организующей соревнования по этой дисциплине по всему миру.

В июне 2017 года Путин в одном из интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма "The Putin Interviews" подтвердил, что у него есть внуки. Во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года Владимир Путин сказал, что у него недавно родился второй внук.

Что известно об Игоре Зеленском

Артисту 52 года он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен. В 2016 Зеленский возглавил Баварский государственный балет в Мюнхене. В балетном мире ходили слухи о "крутом нраве" худрука и его репутации "плохого парня", а также о том, что Зеленский имеет чрезвычайно влиятельных покровителей.

С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", отвечающий за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Первые комплексы должны были появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово. Этот проект инициировал лично Владимир Путин. Пока ни один из культурно-просветительных комплексов не был построен до конца.

Фото: allnewspress.com

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле этого года он объявил о выходе из театра по семейным обстоятельствам: "Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. Моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", — объяснил свое решение артист.

Однако СМИ пишут, что Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что разговаривает с министром культуры Украины: "Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор и я подвел его к такому выводу", — объяснил руководитель оперы.

Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Екатерина Тихонова, неизвестно.