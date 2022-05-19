Дочь Путина встречается с артистом балета Зеленским и родила ему дочь – СМИ

Младшая дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова за последние два года (2017-2019) свыше 50 раз летала из Москвы в Мюнхен.
Как узнали журналисты-расследователи "Важных историй" и немецкого издания "Der Spiegel", это связано с тем, что ее новым избранником стал известный артист балета Игорь Зеленский, возглавлявший в 2016 году Баварский государственный балет и живущий в Мюнхене.
Также журналисты, получившие в распоряжении список пассажиров чартерного рейса из Мюнхена от 9 декабря 2019 года, приземлившегося в ВИП-терминале аэропорта "Внуково", узнали, что у пары есть ребенок. Так, с трапа самолета в Москве сошли: три засекреченных сотрудника Службы безопасности президента России, учительница фортепиано, две няни, известный артист балета и его спутница — бывшая танцовщица акробатического рок-н-ролла — с двухлетней дочерью.
Более того, как пишут "Важные истории", у них есть документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности российского президента и личного телохранителя Тихоновой Алексея Скрипчака. В документах охранника есть паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году — Скрипчак покупал им всем билеты.
"Имя ребенка мы не раскрываем по этическим соображениям, достаточно сказать, что его отчество — Игоревна, что соответствует имени Зеленского", — отмечают журналисты-расследователи.
Более того, источник "Der Spiegel" в Баварском балете на вопрос о своем бывшем руководителе сразу ответил, что Зеленский "скорее всего партнер дочери Путина", хотя журналисты даже не спрашивали об их родственных связях.
Однако известно, что со своим первым мужем Кириллом Шамаловым Тихонова рассталась не позднее 2017 года, и именно с того же времени она начинает активно, порой несколько раз в месяц, летать в Мюнхен. Там была регистрация места жительства Игоря Зеленского, по адресу которой пришли журналисты "Der Spiegel". Сообщается, что дома они застали его бывшую жену — экс-балерину Яну Серебрякову, с которой у Зеленского есть трое общих детей. Однако она отказалась отвечать на вопросы и комментировать свои родственные отношения.
Что известно о Екатерине Тихоновой
Екатерина Тихонова, урожденная Екатерина Владимировна Путина, родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Вторая дочь Путина.
Катерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой и став Катериной Тихоновой. В школе училась в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Катерина, пожалуй, наиболее известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.
С февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым - сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро". Пара развелась в 2018 году, когда выяснилось, что их общие активы составляют около 2 миллиардов долларов.
Катерина стала членом Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта еще в 2019 году, а также сыграла ключевую роль в развитии акробатического рок-н-ролла, который долгое время был нишевой дисциплиной. В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента по расширению и маркетингу Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) — организации, организующей соревнования по этой дисциплине по всему миру.
В июне 2017 года Путин в одном из интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма "The Putin Interviews" подтвердил, что у него есть внуки. Во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года Владимир Путин сказал, что у него недавно родился второй внук.
Что известно об Игоре Зеленском
Артисту 52 года он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен. В 2016 Зеленский возглавил Баварский государственный балет в Мюнхене. В балетном мире ходили слухи о "крутом нраве" худрука и его репутации "плохого парня", а также о том, что Зеленский имеет чрезвычайно влиятельных покровителей.
С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", отвечающий за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Первые комплексы должны были появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово. Этот проект инициировал лично Владимир Путин. Пока ни один из культурно-просветительных комплексов не был построен до конца.
Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле этого года он объявил о выходе из театра по семейным обстоятельствам: "Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. Моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", — объяснил свое решение артист.
Однако СМИ пишут, что Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что разговаривает с министром культуры Украины: "Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор и я подвел его к такому выводу", — объяснил руководитель оперы.
Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Екатерина Тихонова, неизвестно.