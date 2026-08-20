Чему учит россиян Юлия Шойгу

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Старшая дочь экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, Юлия, присоединилась к созданию нового пособия по основам безопасности жизнедеятельности для российских студентов. В учебнике на 2026 год коллектив под ее редакцией пугает россиян Apple и Google, рассказывает о шпионаже через выключенные телефоны и распространяет фейки о цифровых активах.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Чему учит россиян дочь Шойгу: разбор популярных «пугалок»

Юлия Шойгу — старшая дочь экс-министра обороны РФ. С 2022 года она возглавляет Центр экстренной психологической помощи российского МЧС. Она должна заниматься оказанием психологической помощи пострадавшим во время терактов и чрезвычайных ситуаций.

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Журналисты проанализировали пособие и нашли немало манипулятивных и откровенно ложных тезисов насчет современных технологий. Например, авторы убеждают, что корпорации Google, Apple и их партнеры осуществляют «тотальную слежку», собирая «все персональные данные пользователей — личные, банковские, а также данные о геолокации и контактах.

А также в этих учебниках говорится о том, что техногиганты скачивают «все персональные данные», включая SMS-переписки. На самом же деле обычные текстовые сообщения контролируются мобильными операторами, а не разработчиками операционных систем.

К примеру, в ОС Android доступ к SMS относится к категории высокого риска — он жестко ограничивается правилами Google Play и требует специального разрешения от владельца гаджета.

Похожая ситуация и с банковской информацией: физическое наличие приложений не означает автоматического «слива» данных. При использовании того же Apple Pay реальный номер банковской карты не хранится и не передается компании для проведения платежей.

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Немалое внимание в пособии уделили прослушиванию. Студентов убеждают, что в их устройствах «в пассивном режиме работает микрофон», а камера «нередко» ведет скрытую запись.

На практике доступ к этим функциям контролируется операционной системой и требует пользовательского согласия. Отдельно iPhone и Android выводят на экран индикаторы активности.

Авторы пошли еще дальше, уверяя, что даже выключенный телефон «постоянно определяет» свое местонахождение с помощью Wi-Fi и базовых станций связи с точностью до 50 метров.

Некоторые современные устройства действительно можно найти после отключения через специальные поисковые сети, но это не значит, что каждый выключенный смартфон непрерывно генерирует свои координаты.

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Тезисы о точности отслеживания до 50 метров, доступе к контактам и банковским счетам фактически скопированы из книги «Цифровая гигиена» россиян Натальи Касперской и Игоря Ашманова. В этой книге продвигали нарратив, что Apple и Google видят остатки на счетах и владеют всеми фотографиями людей.

Также российских студентов пугают криптовалютами. В пособии дочери Шойгу их называют «цифровыми псевдоденьгами», цена которых якобы держится исключительно на манипуляциях и информационных слухах.

На самом же деле на рынок криптовалют влияют ликвидность, баланс спроса и предложения, общее состояние финансовых рынков и экономические новости. Именно государства и регуляторы формируют объем торгов и ценовую политику на биржах.

Россия: последние новости

Напомним, по информации ГУР, Россия владеет большим арсеналом вооружения, насчитывающим более 600 ракет «Оникс», более 450 «Калибров», около 400 единиц для комплексов С-400, более 120 «Цирконов» и до 100 ракет Х-101.

Кроме того, запасы включают около 130 баллистических ракет для комплекса «Искандер-М», около 50 «Кинжалов» и примерно столько же баллистических ракет из КНДР.

В то же время российский ВПК сосредоточился на массовых ракетных системах и способен ежемесячно производить более 200 крылатых и баллистических ракет. Приоритетными в производстве остаются ракеты комплекса «Искандер-М», Х-101 и «Калибр».

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