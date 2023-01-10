Дочь Шойгу засветилась на дорогом курорте в ОАЭ (фото)

Дочь главы Минобороны РФ развлекалась на новогодние праздники в теплой стране, пока военные ее страны бомбили украинцев.

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения провела новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал российский депутат Денис Долженко.

6 января Долженко выложил свою фотографию с пробежки в Дубае – он стоит в майке у набережной и пляжей. Геолокация – Дубаи. 7 января в его аккаунте появилось фото с Ксенией Шойгу, с геотегом "Вологда".

Журналисты SOTA, изучив этот снимок, пришли к выводу, что эту фотографию сделали также в Дубае — в одном из самых шикарных торговых центров у бутика дорогостоящего бренда. ТЦ расположен рядом с Бурдж-Халифом самым высоким и многоэтажным зданием в мире.

Фото: SOTA

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак уже пообещал лишить депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко членства в партии из-за фотографии с пробежки. Но сам Долженко заявил, что не является членом "Единой России", а представляет только партию в региональном заксобрании.

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"Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался…" — написал Турчак в своем телеграмм-канале.

Ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась, что из-за санкций США, которые ввели на российское руководство за агрессию против Украины, она теперь не может путешествовать.

Как сообщало Министерство обороны Великобритании, Сергей Шойгу фактически отстранен от реального руководства войсками в Украине, а о ходе войны Путина информируют оперативные командиры, непосредственно отвечающие за боевые действия. По мнению близких к Генштабу ВС РФ источников, Сергей Шойгу еще не отправлен в отставку только потому, что Путин в трудный момент не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят.

Напомним, дочь Путина съездила в Германию на процедуру, которую любит Ким Кардашян.

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