Дочь погибшей женщины лично встретилась с ее убийцей и поцеловала его (фото)

Она приехала к нему узнать, где похоронены останки ее матери.

Женщина, мать которой погибла, встретилась с убившим ее мужчиной и поцеловала его в обе щеки во время их эмоциональной встречи.

Об этом пишет Daily Star.

Дайанн Маккей отправилась на Тринидад, чтобы встретиться с убийцей Низамодином Хосейном, который отсидел 20 лет за решеткой в британской тюрьме за похищение и убийство Мюриэл Маккей. Даянн отправилась к нему, чтобы запросить дополнительную информацию о последних минутах жизни своей матери.

Преодолев почти 6500 км, 84-летняя Маккей встретилась с убийцей Хосейном и сказала: "Привет, это я, Даянн. Я прошла весь этот путь, чтобы увидеть вас". Затем она поцеловала мужчину в лицо.

Было слышно, как Хосейн сказал: "Спасибо, да благословит вас Господь. Рад вас видеть", прежде чем ответить на поцелуй.

Дайанн Маккей и Низамодин Хосейн / Фото: dailystar.co.uk

Дайанн вместе с сыном Марком Дайером встретились с мужчиной, чтобы обсудить детали мрачного убийства Мюриэл Маккей в 1969 году. Хосейн и его старший брат Артур держали Мюриэл с целью выкупа на своей заброшенной ферме в Хартфордшире.

Требуя миллион фунтов стерлингов, братья считали, что похитили жену Руперта Мердока, купившего таблоид The Sun.

Но дуэт случайно нацелился на руководителя газеты Алика Маккея, похитив Мюриэл и приняв ее за жену австралийского магната Мердока. Хоссейн говорит, что они поняли, что схватили не ту женщину, вскоре после того, как затолкали ее в багажник своего Volvo.

Мюриэл Маккей / Фото: dailystar.co.uk

Дайанн Маккей сказала об этой эмоциональной встрече: "Я думаю, вам нужно увидеть в Низаме молодого человека, совершившего преступление, а не этого смешного старика. Вы должны увидеть все это насквозь. Он был молод и находился под сильным влиянием своего брата, который был ужасным человеком. Низам недавно прибыл в Британию и никого не знал. Он сделал то, что сказал ему сделать брат".

Дайанн Маккей / Фото: dailystar.co.uk

С тех пор Хосейн раскрыл место, где упокоилось тело Мюриэл, с помощью серии видео и звонков между убийцей и Дайанн, цель которых – попытаться найти место упокоения ее матери, которую она надеется похоронить должным образом.

Хосейн рассказал ей, что Мюриэл потеряла сознание и умерла, когда смотрела телепередачу о ее скорбной семье, когда они обращались с просьбой сообщить о ее местонахождении. "Я запаниковал", – сказал Хосейн, утверждавший, что позже вынес ее тело наружу через ворота и повернул налево за сарай к изгороди. – В полуметре от ограды – вот где тело".

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Хоссейн предложил показать место семье лично, но министерство внутренних дел отказалось отменить его приказ о депортации.

Напомним, мужчина поджег мотоцикл соседа, потому что замерз. Таким образом, он решил согреться.

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