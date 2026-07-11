Доехать из Варшавы в Киев станет проще: как будет курсировать новый рейс

Из Варшавы в Киев планируют запустить еще один ежедневный поезд / © t.me/UkrzalInfo

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Польская железнодорожная компания PKP Intercity планирует запустить новый ежедневный пассажирский поезд сообщением Варшава Западная - Киев Пассажирский уже в декабре 2026 года. Этот шаг направлен на удовлетворение спроса пассажиров и расширение международных маршрутов между странами.

Об этом сообщил польский отраслевой портал Kolejowy Portal.

Согласно планам новая услуга будет предоставляться в течение пяти лет до декабря 2031 года. На территории Польши поезд будет доступен исключительно для международных поездок без внутреннего курсирования.

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Расписание движения и остановки

В направлении украинской столицы поезд будет отправляться со станции Варшава Западная в 18:46 по местному времени. На своем пути он будет делать остановки на нескольких станциях, включая Варшаву Центральную и Люблин Главный. В пограничный Дорогусский состав будет прибывать в 22:00, а отправка дальше запланирована на 23:10.

В обратном направлении из Киева рейс будет приезжать в Дорогусок в 4:40 утра. Концевой станции Варшава Западная пассажиры будут добираться в 9:14. Польские остановки в сторону Украины будут работать только на посадку, а на обратном пути исключительно на высадку людей.

Официальная процедура согласования

После подачи документов от PKP Intercity польское ведомство приступило к официальной процедуре рассмотрения. Она четко регламентирована действующими правилами по запуску новых пассажирских железнодорожных перевозок.

В настоящее время длится обязательный месячный срок для подачи заявок на проведение проверки экономического равновесия. Он рассчитывается индивидуально с момента получения заинтересованными сторонами открытой версии сообщения.

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Проблемы и вызовы железнодорожных перевозок

В конце июня польская государственная компания PKP Intercity была вынуждена отменить ряд популярных рейсов между крупными городами и курортами из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к массовым неисправностям тяговой сети, что заставило внести экстренные изменения в расписание. Представители компании заверили, что пошли на этот шаг исключительно для безопасности пассажиров и разрешили возвращать билеты без комиссий.

Тем временем в Украине фиксируется бешеный спрос на ж/д билеты, что спровоцировало серьезный дефицит мест на ключевых внутренних рейсах. В Укрзализныце объяснили, что самым горячим остается маршрут между Киевом и Львовом, где спрос втрое превышает реальное предложение. Для урегулирования ситуации железнодорожники оперативно перераспределяют вагоны по менее загруженным направлениям и пытаются добавлять поезда на выходные.

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