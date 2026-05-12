Договаривался ли Трамп с Путиным о передаче Донбасса: президент США ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о существовании любых договоренностей с Владимиром Путиным по поводу перехода всей территории Донбасса под контроль РФ.

Об этом Дональд Трамп заявил во время беседы с журналистами.

В ответ на прямой вопрос медиа: «Существует ли между вами и Путиным какая-то договоренность о том, что Россия должна получить весь Донбасс?», американский лидер дал краткий ответ:

«Нет».

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью пророссийскому американскому журналисту Такеру Карлсону. Она заявила, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский якобы соглашался передать Донбасс России. По словам бывшего пресс-секретаря, об этом ей сообщили люди, представлявшие Украину на тех переговорах. Никаких подтверждений или доказательств своим словам она не предоставила.

Позже в Офисе президента опровергли заявление Юлии Мендель о том, что Украина якобы была готова согласиться на передачу Донбасса России во время переговоров в Стамбуле 2022 года.

