Договор о безопасности Украины с Канадой: документ подготовлен и направлен в Офис президента

Посол Канады в Украине подчеркнула, что в ее стране это соглашение считают документом о "безопасных заверениях — security assurances".

Переговоры по договору безопасности Украины с Канадой активизированы. А ее проект передан в Офис президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказала посол Канады в Украине Наталья Цмоц в комментарии "Европейской правде".

По словам Натальи Цмоц, Канада уже передала Киеву проект соответствующего соглашения.

"Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала к Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной", – сказала она.

Госпожа также подчеркнула, что в Канаде это соглашение считают документом о "безопасных заверениях — security assurances".

Этот подход, по ее словам, общий для G7.

"Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это срочный вопрос", — пояснила она.

Цмоц уточнила, что принятие такого соглашения будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран.

"Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится возложить на бумагу свои обязательства по многолетней поддержке – для того чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем", – пояснила она. .

Напомним, 12 января Великобритания заключила договор с безопасностью с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе.

Этот документ стал первым во время полномасштабной войны для Украины, а также открыл путь к подписанию подобных договоров с другими международными партнерами.

Между тем, Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности – с 9 государством, с которым ведут такие переговоры.

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