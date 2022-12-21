"Договорились дальше договариваться": Жданов проанализировал визит Путина в Беларусь

По словам эксперта, хотя Путин все еще не теряет надежды склонить Лукашенко к участию в войне против Украины, последний пока не согласился.

Визит главы Кремля Владимира Путина в Минск 19 декабря не оправдал ожиданий диктатора.

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал встречу Путина с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Лукашенко вряд ли согласился на наступление белорусских войск на Украину, так что диктаторы договорились дальше договариваться", — отметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что даже американский Институт изучения войны отмечает, что Лукашенко настаивал на том, что Беларуси нужно защищать западные границы и защищаться от НАТО – это была его основная риторика.

"Это свидетельствует о том, что для других целей он не рассматривает вооруженные силы Беларуси, а защиту от Запада и НАТО – обучение вдоль границ, как это было все 9 месяцев этой войны", – сказал Жданов.

Также, по его мнению, привлечение российских войск с территории Беларуси пока под вопросом.

Белорусский диктатор, по мнению эксперта, открыто не поддержал Путина, а также об ОДКБ не упоминал.

"Вместо этого выпросил (Лукашенко – ред.) многое для себя – ОТРК "Искандер", ракеты которого могут быть носителями ядерного оружия, ЗРК С-400 и даже какие-то тяжелые самолеты, возможно, типа Ту-22 М3", – добавил Жданов.

В то же время эксперт выразил сомнение в том, придерживается ли Путин соглашения и передаст все это Беларуси.

"Конечно, не могло обойтись без каких-либо обещаний в ответ от Лукашенко. Он, скорее всего, пообещал дальше шить россиянам форму, ремонтировать технику и, возможно, передать какие-то вооружения и боеприпасы для российской армии. Вот такой бесполезный визит состоялся. Потолкали воду в ступи и разъехались домой", – считает Жданов.

По мнению эксперта, у Лукашенко твердая переговорная позиция.

"Это говорит о том, что, возможно, за его спиной стоит Си Цзиньпин, а также маячат сепаратные переговоры с Западом. Путин же остался прямо у разбитого корыта", — добавил Жданов.