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Украина, по словам Владимира Зеленского, получила от США информацию о встречах в Москве. О каких именно встречах идет речь президент не уточнил. Но почти наверняка речь о тайном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, породившего волну конспирологических теорий и догадок. И дальнейшее молчание администрации Трампа лишь умножает количество разнообразных версий об этой поездке.

Если подытожить все, что появилось за эти несколько дней в СМИ, Джон Рэтклифф обсуждал в Москве Иран, войну России против Украины и планы Кремля напасть на восточный фланг НАТО, в частности, страны Балтии. Премьер Польши Дональд Туск уже заявил о подготовке России к эскалации. По его словам, ближайшие 7-8 месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши, и всего региона.

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«Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и для России эта осень и зима должны быть ключевыми», — добавил Туск.

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Все сравнивают тайный визит Джона Рэтклиффа в Москву с поездкой в российскую столицу его предшественника Уильяма Бернса за три месяца до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Путина это не остановило. А сейчас глава российского МИДа Сергей Лавров говорит, что Москва хочет договориться с Трампом «по-пацански», снова напоминая о «духе Анкориджа» — каких-то договоренностях Трампа и Путина во время их встречи на Аляске год назад.

Так о чем Ретклифф говорил в Москве? Как это связано с предложениями, которые Украина передавала через американцев? Читайте в материале ТСН.ua.

Пакетная договоренность: Иран и выборы в Конгресс

По информации The Wall Street Journal, некоторые чиновники Белого дома не знали о поездке директора ЦРУ в Москву. Столь щекотливой была эта миссия. Подавляющее большинство западных СМИ и аналитиков считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение не начинать войну против восточного фланга НАТО, в частности, стран Балтии. Еще одной важной целью этого тайного визита мог быть Иран — сокращение военной и экономической поддержки Тегерана со стороны России.

Однако что такого Ретклиффа мог реально обсуждать в Москве, чего США не могли передать защищенными каналами связи? Новые американские разведывательные данные свидетельствуют, что Кремль считает Соединенные Штаты ослабленными войной с Ираном на фоне снижения боеготовности войск и дефицита боеприпасов, что дает России возможность идти на эскалацию против американских интересов и союзников в Европе.

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«Руководитель ЦРУ предостерег Москву от усиления войны против Украины, утверждая, что такой шаг будет иметь обратный эффект», — отмечает WP.

ТСН.ua уже не раз писал, что в конце февраля США начинали очередную войну против Ирана, рассчитывая на то, что она будет быстрой и победной. Однако Соединенные Штаты не только сами проиграли в этом конфликте, но и втянули мир в энергетический кризис из-за заблокированного Тегераном Ормузского пролива. О критично низком уровне запасов вооружения на складах Пентагона пишут все мировые СМИ. Именно поэтому европейские союзники не могут закупить у США ракеты-перехватчики к системам Patriot для Украины через натовский механизм PURL, чтобы мы могли сбивать российскую баллистику.

Это не секрет для России и Китая, которые экономически и военно помогают Ирану. КНР является самым большим покупателем подсанкционной иранской нефти. Кроме того, Пекин поставляет Тегерану отдельные компоненты для производства ракет. Россия, используя Каспийское море, поставляет Ирану грузы военного назначения, в том числе боеприпасы, взрывчатку и компоненты для беспилотников.

К тому же Россия предоставляла Ирану разведданные для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке в марте-апреле этого года. После этого, как известно, спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, в прошлом году передавший через спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа очередной московский план капитуляции Украины, предложил пакетную договоренность: Россия не передает Ирану разведывательную информацию в обмен на прекращение передачи Соединенными Штатами разведданных Украине.

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Тогда США отказались, а впоследствии обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом вернулся к прежнему высокому уровню, что позволило Украине наносить удары глубоко внутри России, в том числе и по энергетической инфраструктуре. Однако сейчас перед администрацией Трампа встала гораздо более серьезная проблема — это промежуточные выборы в Конгресс. Война против Ирана пошатнула рейтинги Трампа и Республиканской партии. Так что в ноябре республиканцы могут потерять большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

«Они (демократы — Ред.) объявят мне импичмент», — еще раз на днях повторил Дональд Трамп.

Наступление на Киев и НАТО: война на двух фронтах

В середине августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США очередные предложения по урегулированию войны. Деталей президент не раскрыл, однако заметил, что Америка может помочь нашей защите, прежде всего из ПВО, и давить на Россию. Позже в комментарии ТСН.ua руководитель офиса президента Кирилл Буданов сказал, что в ближайшее время тема переговоров с Россией может снова активизироваться.

«Я вам скажу, что мы будем пытаться в ближайшее время, скажем так, немного оживить тематику переговоров. Надеюсь, что у нас что-то из этого получится. Как минимум, некоторые сигналы об этом существуют», — сказал Буданов.

Речь идет об основе для начала переговоров — перемирии в воздухе и в энергетической сфере и замораживании войны по линии фронта. Также Украина предлагала России договориться о прекращении атак на гражданские суда в Черном море, прежде всего, с аграрной продукцией. Однако Кремль не согласился. По словам президента Зеленского, Москва требовала расширить договоренность еще и на прекращение украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, в частности НПЗ.

После доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко президент Зеленский заявил, что только за август отдельные составляющие экспорта из России сократились на 80%. Однако у Украины ситуация тоже критическая. В августе общий украинский зерновой экспорт упал на около 75% в годовом исчислении. При этом около 90% украинского экспорта зерновых, масличных и связанных аграрных товаров идет именно по Черному морю. Вдобавок, по словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, последние российские атаки уничтожили около 90% современных мест хранения товаров в Украине.

Так что вариант «зернового соглашения-2» вполне может рассматриваться. Напомним, как в 2022 году при посредничестве Турции и ООН создали специальный гуманитарный морской коридор для торговых судов, которые заходили в украинские порты и выходили из них. Украина также неоднократно настаивала на так называемом энергетическом перемирии. Однако Россия постоянно отвергала эти предложения. На днях после тайного визита директора ЦРУ в Москву, вицеспикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бомбить украинские города, чтобы украинцы «с поднятыми кавычками вышли навстречу российским войскам».

Более того, по словам заместителя руководителя ОПУ Павла Палисы, военное руководство ВС РФ получило задание от Кремля спланировать несколько вариантов проведения операции в направлении Киева и Чернигова. Данные Минобороны и ГУР свидетельствуют, что в планах России провести мобилизацию после выборов в Госдуму 18-20 сентября и набрать 600 тыс. в течение 2026-2027 годов. Не исключено, что их могут бросить не только на войну против Украины. Путин может опробовать действенность статьи 5 НАТО о коллективной обороне. В частности, с этим может быть связан внезапный визит Лукашенко в Путин сразу после тайной поездки директора ЦРУ в Москву.

Все западные СМИ писали, что Джон Ретклифф призвал главу ФСБ Александра Бортникова не начинать конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. В то же время администрация Трампа послала еще один сигнал Кремлю о слабости Соединенных Штатов, когда на следующий день после визита директора ЦРУ в Москву в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе приехал заместитель главы Пентагона Элбридж Колби обсуждать сокращение американского военного присутствия на европейском континенте.

К тому же, не стоит забывать и о предупреждении генсека Альянса Марка Рютте, которое он повторяет уже больше года — Китай и Россия могут одновременно напасть на Тайвань и Европу.

«Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, если Китай предпримет там военные действия, он будет оказывать давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы», — заявлял Марк Рютте.

Дата публикации 21:05, 10.07.26 Количество просмотров 31 Зеленский «дожал» Трампа?! Что на саммите НАТО изменило ход истории?!

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