Договорятся ли Путин и Трамп: эксперты говорят о взаимной недооценке — The Independent

Избранному президенту США Дональду Трампу и президенту Российской Федерации Владимиру Путину сложно будет вести переговоры по войне в Украине, поскольку оба лидера недооценивают друг друга.

Такое мнение высказали эксперты в комментариях The Independent.

В частности, бывший руководитель британской разведки сэр Алекс Янгер считает, что Трамп переоценивает свое влияние на Путина и не учитывает подлинных желаний президента государства-агрессора. По его словам, Путину недостаточно только оккупированных территорий.

Также читайте С Трампом война завершится быстрее – Зеленский

“Путин явно хочет гораздо больше, когда он чувствует, что выиграет, и когда он должен показать [российскому народу] гораздо больше, если он хочет оправдать ужасные жертвы, которые он принес. Трамп недооценивает вызов и переоценивает свое влияние", – говорит Янгер.

В то же время, по мнению бывшего главы разведки, у Путина, вероятно, также есть ошибочное представление о характере Трампа и он надеется надавить на нового президента США. Как отметил Янгер, в отличие от Байдена, Трамп более открыт для применения силы.

Спецпредставитель США по вопросам Украины в 2017-2019 годах (при президентстве Трампа) Курт Волкер отметил, что Трампу не нравится, когда люди пользуются им или пытаются его предать.

"Я думаю, что это станет реальным фактором в общении с Путиным", — предположил он, добавив, что новоизбранный президент США может обеспечить гарантии безопасности для Украины, которые исключат способность Москвы добиться успеха в любом новом нападении.

Бывший посол Великобритании в Москве сэр Лори Бристоу также отметил завышенную самооценку Трампа по поводу своей способности влиять на Путина, подчеркнув, что он плохо представляет, кем на самом деле является хозяин Кремля.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что, несмотря на обещания избранного президента США Дональда Трампа, остановить войну в Украине , именно при его пребывании в Белом доме она может только усилиться.

Все в ожидании, как на пороховой бочке! Чего ждать от Трампа и его новой команды?

Читайте также :