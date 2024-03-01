Доходный бизнес: сколько уклонистов ежедневно переходит границу с Молдовой и кто на этом зарабатывает

За два года после начала войны границу с Молдовой нелегально пересекли по меньшей мере 15 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу выезжают не только женщины и дети, но и многие военнообязанные мужчины, которые бегут от мобилизации и используют различные схемы пересечения границы. Многие из них пытаются попасть в Молдову.

О том, кто и сколько зарабатывает на уклонистах, а также о тенденциях потока нелегалов из Украины рассказало издание NewsMaker.

Спецслужбы с обеих сторон молдавско-украинской границы ежедневно разоблачают мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально покинуть Украину, а также посредников, которые за немалые деньги берутся помочь уклонистам.

Глава пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка рассказал, что чаще всего организовать нелегальное пересечение границы пытаются на южном и северном участках границы Молдовы.

Кроме того, попавшие на территорию страны не через официальные пункты пропуска попадают в поле зрения пограничной службы Молдовы, когда пытаются выехать в страны Евросоюза, поскольку не имеют в паспорте штампа о въезде.

По данным Руслана Галушки, с начала полномасштабного вторжения границу Молдовы нелегально пересекли около 15 тысяч украинских мужчин.

"Среднее число в день варьирует от 5 до 25 нелегальных переходов. Мы заметили некоторые тенденции: например, количество нелегальных переходов растет, когда в Украине продолжаются кровопролитные бои. Сейчас ситуация стабилизировалась: незаконных переходов меньше, чем в начале, но говорить о тенденции к уменьшению подобных случаев мы не можем", — рассказал глава пограничной службы.

По данным издания, переход границы с помощью посредников стоит от 1,5 до 15 тысяч долларов США. А зарабатывают на этом граждане и Молдовы и Украины, образуя ОПГ.

В 2022 году в Молдове было возбуждено 319 уголовных дел по факту организации незаконного пересечения границы. А всего за 10 месяцев 2023 года подобных дел было возбуждено уже 399.

Большинство фигурантов этих дел – граждане Молдовы, среди которых 24 пограничника.

Однако граждане Украины, нелегально пересекшие границу, фигурируют в большинстве таких дел, как потерпевшая сторона.

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