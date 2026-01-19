Доходы миллиардеров вышли на рекордный уровень: сколько Маск зарабатывает за 4 секунды

Американский миллиардер Илон Маск / © Associated Press

Пока половина человечества борется с нищетой, капитал мировых миллиардеров достиг заоблачных 18,3 трлн долл. Эксперты предупреждают: концентрация богатства в руках единиц начинает разрушать демократические институты.

Об этом сообщило объединение благотворительных организаций Oxfam в своем ежегодном докладе. Документ посвящен началу Всемирного экономического форума в Давосе.

По итогам 2025 года совокупное состояние миллиардеров в мире выросло на 2,5 трлн долл., установив новый рекорд.

По данным Oxfam, с марта 2020 года общее богатство миллиардеров увеличилось на 81% и достигло исторического максимума в 18,3 трлн долл. В организации отмечают, что самый богатый человек мира Илон Маск зарабатывает за четыре секунды сумму, эквивалентную среднему годовому доходу на планете.

В то же время, как следует из доклада, почти половина населения Земли живет в условиях бедности, обладая лишь 0,52% мирового богатства, тогда как на один процент самых богатых приходится 43,8%.

«Мы живем в эпоху миллиардеров — и это плохая новость для мира», — заявила руководительница немецкого подразделения Oxfam Шарлотте Бекер.

Она подчеркнула, что особое беспокойство вызывает превращение экономической силы сверхбогатых в политическое влияние, которое подрывает демократические институты.

По словам Бекер, негативные последствия этого процесса наглядно проявляются на примере президента США Дональда Трампа, «чья ориентированная на интересы богатых политика разжигает неравенство».

Напомним, осенью 2025 года Маск установил абсолютный мировой рекорд, став первым человеком в истории, чей капитал превысил отметку в 500 млрд долл. Основным драйвером роста стали не только акции Tesla, но и стремительная капитализация SpaceX и успехи стартапа xAI. Аналитики прогнозируют, что благодаря будущему IPO космической корпорации и развитию искусственного интеллекта Маск может стать первым в мире триллионером уже в ближайшее время.