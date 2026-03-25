Доходы РФ от экспорта нефти стремительно выросли и уже вернулись к уровню марта 2022 года. Такая динамика связана с ослаблением санкций со стороны США, а также ростом мировых цен на энергоносители на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам аналитиков, за последние три недели стоимость экспортируемой российской нефти фактически удвоилась. Если в начале года среднесуточные доходы составляли примерно 135 млн. долларов, то уже в марте этот показатель вырос до 270 млн. долларов.

Хотя страна-агрессорка признает временность таких сверхприбылей, они уже оказывают ощутимое влияние на финансирование военных расходов.

В то же время, данные мониторинга судов и портовых агентов свидетельствуют об увеличении морского экспорта сырой нефти за неделю до 22 марта. В частности, 37 танкеров перевезли 28,5 млн баррелей, в то время как неделей ранее этот показатель составлял 27,79 млн баррелей.

Вместе с тем стабильность поставок остается неопределенной. На объем экспорта влияют погодные условия, технические работы на терминалах, а также военные атаки. В частности, удар Украины по порту Приморск может в ближайшее время привести к сокращению отгрузок.

Кроме того, после соответствующего решения США были возобновлены поставки российской нефти в Индию — до уровня 1,14 млн баррелей в сутки.

