Доходы РФ от энергоносителей существенно упадут / © Associated Press

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Доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что сумма нефтегазовых поступлений РФ за месяц составит около 680 млрд рублей (приблизительно 8,66 млрд долларов). Основной причиной понижения называется удешевление нефти, что уже ощутимо влияет на наполнение российского бюджета.

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Особенно чувствительно это падение, учитывая существенное увеличение расходов на оборону и внутреннюю безопасность после начала полномасштабной агрессии против Украины.

Издание также отмечает, что средняя цена российской нефти в рублевом эквиваленте остается ниже ориентира, который заложен в федеральном бюджете на 2025 год.

Кроме того, за период январь-июль этого года совокупные доходы России от продажи нефти и газа могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По оценкам аналитиков, эта сумма составит около 5,4 триллиона рублей (около 68,95 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что чиновники РФ продолжают ошибочно утверждать, что якобы санкции не влияют на российскую экономику.

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Мы ранее информировали, что страны Европейского Союза согласовали 18 пакет санкций против агрессорки России.