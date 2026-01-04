- Дата публикации
«Доигрался — получи»: Белый дом опубликовал фото Трампа с провокативной надписью на фоне истории с Мадуро
Официальный аккаунт Белого дома распространил черно-белое фото Дональда Трампа с аббревиатурой FAFO — цензурным аналогом фразы «Доиграйся — получи» — на фоне сообщений о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Официальный аккаунт Белого дома в соцсетях опубликовал черно-белое фото президента США Дональда Трампа с большой надписью FAFO.
Эта аббревиатура происходит от англоязычного изречения "fuck around and find out" и цензурно это можно перевести как "Доигрался - получи".
Публикация появилась на фоне резонансных событий вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, по сообщениям СМИ, был задержан и доставлен в США. На этом фоне изображение рассматривается как жесткий политический сигнал и демонстрация позиции Вашингтона.
На фото Дональд Трамп изображен при выходе из автомобиля на авиабазе. Черно-белый стиль и минималистичная надпись создают эффект демонстративной силы и предупреждения для оппонентов.
Официальных объяснений о значении публикации Белый дом пока не придавал. В то же время сообщение уже вызвало активную реакцию пользователей в соцсетях и волну обсуждений.
Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.