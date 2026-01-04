ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

«Доигрался — получи»: Белый дом опубликовал фото Трампа с провокативной надписью на фоне истории с Мадуро

Официальный аккаунт Белого дома распространил черно-белое фото Дональда Трампа с аббревиатурой FAFO — цензурным аналогом фразы «Доиграйся — получи» — на фоне сообщений о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Instagram/whitehouse

Официальный аккаунт Белого дома в соцсетях опубликовал черно-белое фото президента США Дональда Трампа с большой надписью FAFO.

Эта аббревиатура происходит от англоязычного изречения "fuck around and find out" и цензурно это можно перевести как "Доигрался - получи".

Публикация появилась на фоне резонансных событий вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, по сообщениям СМИ, был задержан и доставлен в США. На этом фоне изображение рассматривается как жесткий политический сигнал и демонстрация позиции Вашингтона.

На фото Дональд Трамп изображен при выходе из автомобиля на авиабазе. Черно-белый стиль и минималистичная надпись создают эффект демонстративной силы и предупреждения для оппонентов.

Официальных объяснений о значении публикации Белый дом пока не придавал. В то же время сообщение уже вызвало активную реакцию пользователей в соцсетях и волну обсуждений.

Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie