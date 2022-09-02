"Доказательство цинизма России": в Еврокомиссии не верят в неисправность "Северного потока"

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

Это еще одно подтверждение ненадежности "Газпрома" как поставщика.

Об этом Мамер написал в Сети.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" под лживым предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", – говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.

Напомним, 2 сентября "Газпром" заявил, что после проведения регламентных работ полностью останавливает газопровод "Северный поток" до момента устранения всех замечаний по работе оборудования.

Россия шантажирует Европу и приостановила поставки газа

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