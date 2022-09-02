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"Доказательство цинизма России": в Еврокомиссии не верят в неисправность "Северного потока"

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"Доказательство цинизма России": в Еврокомиссии не верят в неисправность "Северного потока"

Фото: Associated Press

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

Это еще одно подтверждение ненадежности "Газпрома" как поставщика.

Об этом Мамер написал в Сети.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" под лживым предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", – говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.

Напомним, 2 сентября "Газпром" заявил, что после проведения регламентных работ полностью останавливает газопровод "Северный поток" до момента устранения всех замечаний по работе оборудования.

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