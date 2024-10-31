"Доктор Смерть" создает новую "капсулу самоубийцы": предыдущую изъяли из-за следов удушения

Создатель "капсулы самоубийцы" Sarco строит новую, чтобы он мог продолжать совершать дальнейшие ассистированные самоубийства.

Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Филипп Ничке, прозванный "Доктором Смерть", пообещал изготовить новое жуткое устройство после того, как швейцарская полиция изъяла оригинал, продолжая расследовать смерть американки.

64-летняя американка скончалась внутри капсулы, расположенной в лесной местности Мерисхаузен, Швейцария, 23 сентября. Она активировала устройство, наполнившее камеру газообразным азотом, что привело к смертельному случаю гипоксии по нажатию кнопки изнутри.

Однако сейчас полиция рассматривает возможность уголовного преступления после того, как она была найдена со следами удушения.

Ничке, основатель эвтаназионной группы Exit International, будет использовать нидерландский 3D-принтер для изготовления новой машины и намерен использовать ее в стране за пределами Швейцарии.

Бывший врач-терапевт из Австралии живет в Нидерландах и рассказал, что ему придется снова начинать все с нуля: "Сейчас у нас нет ни одного устройства для использования, поэтому пока что я нахожусь в Нидерландах – а я буду здесь в обозримом будущем – мы начали печатать еще один. Как только мы его напечатаем, я думаю, мы сможем спланировать определенную форму использования устройства, и у нас есть несколько стратегий, которые мы подробно рассматриваем, но которые не связаны с неопределенностью в Швейцарии.

Филипп Ничке / Фото: Getty Images

Сотрудник кампании, оказывавший помощь американке, доктор Флориан Уиллет, был арестован в лесу, где была найдена женщина в капсуле. Говорят, что он был единственным человеком, который был рядом с матерью двух детей во время ее смерти.

Ничке решил запустить капсулу Sarco в Швейцарии, поскольку это единственная страна, где люди могут получить помощь, чтобы прекратить свою жизнь. По швейцарскому законодательству, врачи не обязаны проводить эту процедуру и могут помочь человеку уйти из жизни, если они действуют "бескорыстно".

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

Между Exit International и организацией доктора Уиллета The Last Resort около 120 человек со всего мира надеются использовать Sarco для того, чтобы покончить с жизнью.

Напомним, раскрыто последнее сообщение из семи слов, которое слышат люди перед смертью в "капсуле самоубийцы". Как только процесс начнется, его нельзя будет остановить.

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