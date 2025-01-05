Документы о неразглашении и льготах: что в КНДР говорят семьям погибших на Курщине

Семьи погибших на Курщине северокорейских военных режим Ким Чен Ына обязывает подписывать документы о неразглашении. Родственникам погибших также запрещают общаться между собой.

Об этом передает InformNapalm со ссылкой на издание "Свободная Азия" (RFA).

Фальшивые российские документы, выдаваемые военным КНДР в российской армии

Что интересно, власти КНДР называют участие в войне против Украины "священными учениями".

Режим Северной Кореи награждает "сертификатом воина" семьи солдат, погибших во время участия в войне или во время боевой подготовки. Семьи погибших военных получают льготное обеспечение от государства. Недавно власти Северной Кореи вызвали семьи погибших и наградила (именно такое слово - "награда" употребляется в КНДР) их "сертификатами воинов", не сообщив жителям, что среди погибших есть те солдаты, которых отправили в РФ.

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"18 декабря мы с мамой получили сообщение, что комитет партии города Кечон вызывает нас для участия в партийном мероприятии на уровне провинции. Когда мы приехали в Пхенсон, то получили свидетельство о гибели в бою моего младшего брата, который служил в силах специальных операций", – сообщил "Свободной Азии" источник из провинции Южная Пхенан.

Источник добавил, что всего в мероприятии приняло участие более 10 семей, а "большинство погибших в бою военных принадлежали к подразделению "Шторм".

"Большинство граждан знают, что военных из подразделения "Шторм" отправили на российско-украинскую войну. Поэтому семьи погибших тоже догадались, что их родные погибли после отправки в РФ. Но власти заставили нас поставить отпечатки пальца под документом, запрещающим говорить кому-то о чем-либо с этим связано. Мы сделали это и в слезах. направились домой", – рассказал источник издания.

Другой источник из провинции Южная Пхенан, который по соображениям безопасности попросил об анонимности, также сообщил 30 декабря, что "27 числа в городе Токчон комитет партии вызвал семьи военных, погибших во время несения службы, и провел мероприятие по вручению свидетельств о гибели в бою".

По мнению собеседника издания, это мероприятие было необычным по нескольким причинам.

Обычно когда в Северной Корее во время военных учений погибают военные из пограничных отрядов или сил специальных операций, а также военные из строительных отрядов гибнут из-за несчастного случая на строительстве, подразделение, к которому они принадлежат, сообщает их семьям о причинах и месте смерти. В зависимости от обстоятельств гибели семьям передают сообщения о смерти или вручают свидетельство о гибели в бою.

Однако на этот раз семья вызвала звонком и передала свидетельства о гибели не армия, а непосредственно партия. Не было никаких упоминаний о месте или причине смерти.

Обычно свидетельств о гибели военных в КНДР выдают только несколько в год. Однако в этом месяце в одном регионе их выдать более десяти семьям погибших.

По словам источника, режим Ким Чен Ына следит за настроениями семей, получивших свидетельство о гибели родственника в бою, и принимает меры, чтобы предотвратить распространение информации.

"Среди граждан ширится возмущение, что молодые военные в возрасте до 30 лет используются как пушечное мясо ради того, чтобы заработать валюту", – отмечает собеседник издания.

Ранее сообщалось, что солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен. В Сети было опубликовано фото найденной украинскими военными записки у погибшего северокорейского солдата в Курской области на корейском языке.

Также недавно в ССО опубликовали третью часть заметок уничтоженного на Курщине северокорейского спецназа Гьонг Хонг Джонга, которая свидетельствует шокирующие вещи об уровне пропаганды тоталитаризма и пропаганды в КНДР.

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