"Долбаный идиот и опасный нарцисс": Де Ниро разнес Трампа и сделал громкое заявление о выборах в США (видео)

Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа "долбанным идиотом" в своих последних комментариях на фоне их публичной розни.

Об этом пишет Business Insider.

Де Ниро и Трамп уже несколько лет находятся в ссорах после того, как актер раскритиковал президентскую избирательную кампанию Трампа в 2016 году и сказал, что хочет ударить его в лицо. Их рознь снова разгорелась, когда Трамп начал предвыборную кампанию на президентских выборах 2024 года.

В понедельнике "Jimmy Kimmel Live" ("Джимми Киммел в прямом эфире!") Де Ниро ответил на две посты Трампа в социальных сетях о нем, где бывший президент заявил, что у Де Ниро "низкий IQ", а его актерское мастерство " значительно снизилось”.

“Он такой тупой, — сказал Де Ниро. – Посмотрите на нелепые вещи, которые он сказал. Он настолько тупой, что даже не может сказать ничего разумного. Он долбаный идиот”.

Что я считаю, что Robert De Niro является то, что все время я имею его cussing donald trump OUT. pic.twitter.com/kyGJRX93bd — Renee (@PettyLupone) 12 марта, 2024

Де Ниро призвал аудиторию проголосовать, чтобы убедиться, что Трамп не будет переизбран на пост президента позже этого года. Актер также сказал, что его смущает, почему многие граждане США все еще доверяют Трампу.

“Я просто не понимаю, как люди могут на это купиться. Я просто не знаю. Это все в определенной степени игра. Это все от неуверенности, – отметил Де Ниро. – Он злобный нарцисс. Он социопсихопат”.

Актер добавил: “Это так пугает и вообще страшно, он опасен. Мы должны избавиться от него”.

Де Ниро также подверг критике членов Республиканской партии, поддержавших Трампа: «Позор, позор, позор тем республиканцам, у которых не хватает нервов, яиц, чтобы пойти против него. Что они скажут своим детям? Что они скажут своим внукам? Он как откровенный долбаный преступник”.

Де Ниро — не единственная голливудская звезда, на которую направлены недавние разглагольствования Трампа в социальных сетях. Бывший президент, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов, провел вечер воскресенья, высмеивая церемонию вручения "Оскара" и ведущего мероприятия Киммела в эфире телеканала Truth Social.

"Очень плохое политкорректное шоу сегодня вечером, и в течение многих лет – разобщенное, скучное и очень несправедливое", – написал Трамп о церемонии.

Был ли когда-нибудь худший ведущий, чем Джимми Киммел на Оскаре, — написал Трамп в другом сообщении.

В конце церемонии Киммел прочитал пост Трампа и сказал: “Спасибо, президент Трамп. Спасибо, что смотрели. Я удивлен, что вы все еще сидите в тюрьме, разве не истек ваш срок?”.

Против Трампа возбуждено несколько гражданских исков и четыре уголовных дела, три из которых связаны с президентскими выборами 2016 и 2020 годов.

Известно, что Трамп потратил более 52 миллионов долларов из своих донорских средств на судебные издержки. Хотя многие поклонники Трампа пожертвовали деньги на его президентскую кампанию, лишь около 861 000 долларов было потрачено на юридические фирмы, работающие над политическими вопросами. Около 40 миллионов долларов было потрачено на личные юридические проблемы.

Напомним, в прошлом месяце нью-йоркский судья Артур Энгорон вынес решение против Трампа в одном из гражданских дел о мошенничестве, запретив ему руководить любой нью-йоркской корпорацией в течение трех лет и обязав бывшего президента выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, который будет расти из-за ежедневных процентов. Трамп планирует оспорить это решение.

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