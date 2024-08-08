Dolce & Gabbana выпустил духи для собак: запах, стоимость и реакция ветеринаров

Компания утверждает, что это безопасная косметика для домашних животных.

Итальянский модный бренд Dolce & Gabbana штурмует мир парфюмерии для собак с Fefé, который заставит псов "пахнуть на миллион долларов".

Об этом пишет Oddity Central.

Духи Fefé по цене 99 евро за 100 мл выпускается в "гладком зеленом лакированном стеклянном флаконе, украшенном ярко красным металлическим колпачком и драгоценной лапой, покрытой 24-каратным золотом".

Что касается запаха, он содержит "теплые ноты иланг-иланга, чистые оттенки мускуса и древесно-сливочные оттенки сандалового дерева". Вдохновленный "безусловной любовью" основателя D&G Доменико Дольче к своей верной собаке Фефе, новый дизайнерский парфюм для собак — это безопасная косметика для домашних животных, сертифицированная, одобренная ветеринарами, протестированная на безопасность и "приятная собакам".

Духи для собак / Фото: dolcegabbana.com

"Распылите Fefé на руки или на щетку и продолжайте тереть или расчесывать шерсть собаки от середины тела до хвоста, чтобы подарить ей момент ароматного баловства", — говорится на сайте Dolce & Gabbana.

Новости о вторжении Dolce & Gabbana в индустрию туалетных принадлежностей для собак получили некоторую критику со стороны ветеринаров, несмотря на заявления компании о том, что Fefé не содержит спирта и полностью безопасен для собак. Цена дизайнерского парфюма — один из сильнейших пунктов спора, и некоторые эксперты по животным утверждают, что разочаровывает тот факт, что такой продукт выпускается в то время, когда многие испытывают экономические трудности.

"Парфюмерия для собак с ароматами иланг-иланга и сандалового дерева — бесполезная трата денег, которая может раздражать собак", — сказал один ветеринар.

Духи для собак / Фото: dolcegabbana.com

"Обоняние у собак настолько развито, что они все равно смогут почувствовать естественный запах друг друга, даже если пользуются духами", — пояснил Фабиан Риверс, посол по вопросам благополучия Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). "Но я не удивлюсь, если обнаружу, что собаки отвлекаются или раздражаются от запаха духов".

Напомним, собака поджег дом, пожевав батарею. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

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