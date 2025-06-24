"Судьбоносное решение" Трампа вызвало панику в Кремле: США нанесли удар по Ирану

США и Иран / © ТСН.ua

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США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране. Россия не удовлетворена такими действиями, однако не предпринимает никаких шагов для поддержки союзника.

Об этом рассказал политтехнолог Тарас Загородний в комментарии 24 канала. Он отметил, что в Кремле нервничают, ведь видят, что Соединенные Штаты Америки публично вступили в войну на стороне Израиля. В США также считают, что иранские власти нужно поменять, а это, однозначно, не на пользу России.

Что показала атака США на Иран

По мнению Тараса Загороднего, удар США по ядерным объектам Ирана показал, что средства противовоздушной обороны, которые иранцам предоставляли партнеры, в частности Россия или Китай, совершенно бессильны при противодействии спланированной операции с применением новейших видов вооружения.

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Кремль из-за этого, вероятно, очень нервничает и громко осуждает атаку США по Ирану, ведь, как и американцы, у Европы также есть определенные виды современного оружия.

«Россияне понимают, что Дональд Трамп принял для себя судьбоносное решение, что он готов вступить в войну. Это значит, что дальше могут быть большие неприятности для Северной Кореи и россиян», — предположил политтехнолог.

Интересно, 23 июня 2025 года Иран нанес удары по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре и по объекту в Ираке, подтверждающие источники Sky News. Речь идет об одной из ключевых баз США в регионе. Катар заявил, что жертв нет, а ракеты были перехвачены силами ПВО, в то время как Дональд Трамп отслеживал ситуацию вместе с командой в Ситуационной комнате.

Стоит отметить, что Россия поддерживает Иран только на дипломатическом уровне, однако Тегеран рассчитывает на более активную помощь. Об этом говорится в отчете ISW, где отмечается, что Иран недоволен поддержкой со стороны Кремля и ожидает от Владимира Путина конкретных действий по противостоянию с Израилем и США.

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Напомним, 24 июня на рассвете Иран атаковал Израиль ракетами. В результате иранского удара есть погибшие на юге страны. Отмечается, что ракета попала в жилой дом Беэр-Шева.