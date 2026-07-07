Долетели до самой Сибири: украинские дроны парализовали работу крупнейшего НПЗ России

Остановка Омского НПЗ гарантирует россиянам дефицит топлива

Реклама

Крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Омске полностью остановил переработку сырья после успешной атаки украинских беспилотников глубоко в Сибири. Этот удар в понедельник, 6 июля, стал одной из наиболее дальнобойных операций Украины за все годы полномасштабной войны и непременно спровоцирует масштабный дефицит горючего по всей территории страны-агрессора.

Об этом пишет Reuters.

Последствия атаки и повреждения установок

Во время воздушной атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар, существенно повредивший главную установку первичной переработки нефти под названием CDU-10. Это критически важное оборудование обеспечивало около 38% общей производственной мощности завода и ежесуточно обрабатывало более 24 тысяч тонн сырья. Из-за этих разрушений Омский НПЗ уже со вторника, 7 июля, официально прекратил продажу бензина и дизельного горючего на Международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.

Реклама

Кроме того, источники в отрасли сообщили о вынужденной остановке еще одной современной установки первичной переработки CDU-11, которую ввели в эксплуатацию только в 2023 году. Хотя этот объект не подвергся прямому попаданию беспилотника, мощные взрывы серьезно повредили сетевые соединения, необходимые для его безопасного и бесперебойного функционирования. Эта остановленная установка способна обрабатывать еще 24 тысячи тонн нефти в день, однако местные специалисты надеются возобновить ее работу в ближайшее время.

Официальная реакция и попытки восстановления

Представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев подтвердил факт повреждения инфраструктуры, однако отказался раскрывать детали влияния на производство. По словам российского чиновника, в ходе инцидента никто из персонала предприятия не пострадал, а специальные службы уже организовали ремонтные работы.

В то же время компания «Газпром нефть», которая является непосредственным владельцем этого стратегического сибирского завода, пока категорически воздерживается от любых публичных комментариев по поводу ситуации. Для частичного покрытия колоссального ущерба руководство имеет теоретическую возможность перезапустить две старые законсервированные установки CDU-7 и CDU-8 общей мощностью 20 тысяч тонн.

По данным профильных экспертов, этот сибирский гигант является самым мощным производителем бензина в стране: только за 2024 год он переработал 22 миллиона тонн нефти. Внезапная остановка такого масштабного предприятия, ежегодно выдававшего миллионы тонн готового горючего, станет серьезным ударом по всей российской логистике.

Реклама

Напомним, в ISW отметили, что удар по омскому НПЗ — это самая отдаленная атака украинских дронов с начала полномасштабной войны. Пораженная цель расположена в 2500 километрах от границы с Украиной.

Новости партнеров