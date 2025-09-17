Долетело: в Польше депортируют 21-летнего украинца за полет дрона

Польша высылает украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями / © Gov.pl

Польша депортирует 21-летнего украинца за запуск дрона над правительственными зданиями и запретит ему въезд в Шенгенскую зону на 5 лет.

Об этом сообщает Polsat News.

21-летний украинец, легально проживавший в Польше восемь лет, и 17-летняя белоруска руководили дроном над дворцом Бельведер (одна из резиденций польских президентов) и соседними правительственными зданиями. Полет состоялся в пределах запретной для беспилотных летательных аппаратов зоны.

Инцидент быстро заметили сотрудники Службы государственной охраны, которые нейтрализовали дрон и задержали пару в соседнем парке. Премьер-министр Дональд Туск поначалу объявил о задержании двух граждан Беларуси на платформе X.

В конце концов было подтверждено, что оператором дрона был украинец, а белоруска только сопровождала его. Дрон был изъят как доказательство. Польские правоохранительные органы, включая Агентство внутренней безопасности, начали расследовать записи и намерения преступников. Никаких доказательств шпионажа или заказа от иностранных разведок найдено не было. ABW исключило какие-либо связи с враждебными организациями.

«Мы отрицаем слухи о том, что это какая-нибудь масштабная шпионская операция. На этом шаге никто не может точно сказать. Это молодые люди. Возможно, это была небрежность, возможно незнание, возможно, они хотели снять фильм здесь, над парком Лазенки», — объяснил Яцек Добжинский, спикер координатора спецслужб.

Тем не менее, украинец не избежит наказания. Его обвинили в нарушении правил воздушного движения, предусматривающего наказание до пяти лет лишения свободы. Он добровольно признал себя виновным и уплатил штраф в размере 4000 злотых. Его передали пограничной службе с просьбой о депортации. 17-летнюю белоруску допросили и отпустили.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.