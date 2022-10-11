Долгожданная новость для украинцев: Пионтковский заявил, что распад России уже начался

По мнению Пионтковского, самая страшная опасность для Российской Федерации во время распада – это Дальний Восток, потому что на него имеет планы Китай.

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад Российской Федерации уже начался, дальше будет происходить все по инерции.

Такое заявление Пионтковский озвучил в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Єдині новини".

"Кадыров в каждом своем заявлении, между прочим, подчеркивает, что он не какой-то губернатор маленького региона, а руководитель "независимого" государства Ичкерии и что он находится в конфедерации с Россией и в личной унии с Путиным. Путин проиграл войну Чечне. И он договорился платить большую финансовую дань Кадырову, а он за это формально декларирует пребывание в составе РФ и, кроме этого, участие в военных авантюрах Путина. Его (Путина – ред.) ненавидят все силовики. Как он уйдет от власти, Кадыров вместе с армией вернется в Чечню и будет защищаться от РФ. Процесс распада начался, а дальше уже будет по инерции – другие кавказские регионы", - отметил он.

Впрочем, по мнению Пионковского, самая страшная опасность для Российской Федерации во время распада – это Дальний Восток. Китайский лидер, по словам эксперта, с радостью заберет эти земли.

"Самая страшная опасность для России – это Дальний Восток, где лидер Китая наблюдает за ситуацией. Он же подтолкнул Путина на эту войну, потому что при любом результате президент КНР выигрывал. Если бы Украина не устояла, Америка не предоставила ни одной военной помощи Украине, то это был бы таким ганьбой США, что фактически она исчезла бы как мировое государство.И президент Китая за 2 недели взял бы Тайвань, никто бы его не защищал.Если выиграет Америка, в России начнется распад, во время которого китайцы реализуют свою давнюю национальную мечту — вернуть свои земли в состав РФ", — подытожил он.

Напомним, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у лидера КНР есть планы на российские земли. Китай относится к России как к своему вассалу, и если в РФ начнутся процессы распада, Пекин будет заинтересован создать на ее землях несколько марионеточных государств.

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