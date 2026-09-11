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Должен был управлять самолетом в день теракта 11 сентября: история удивительного спасения пилота
Пилот уже спаковал чемодан для рейса, который террористы превратили в оружие 11 сентября 2001 года, но неожиданные изменения заставили его остаться дома.
Американский пилот Стив Шайбнер должен был управлять самолетом во время трагических событий 11 сентября 2001 года, но чудом избежал смерти из-за изменения в расписании. Утром того трагического дня капитан спаковал свой чемодан и ждал звонка с подтверждением рейса из Бостона в Лос-Анджелес. Однако этот вызов так и не поступил, а рейс номер 11 стал частью самого черного дня в американской истории.
О невероятной истории спасения и дальнейшей судьбе мужчины пишет UNILAD.
Шокирующее расписание и смена экипажа
Вместо Стива место командира экипажа неожиданно занял капитан Том МакГиннесс. Стив узнал о теракте из новостей, но только в 9 часов вечера понял всю страшную правду.
"Я подумал, что точно знаю пилотов и бортпроводников на том самолете, поскольку летал со всеми коллегами из Бостона”, — вспомнил мужчина на своем канале.
После этого он вошел в компьютерную систему, чтобы проверить список пассажиров и имена погибшего экипажа. Система выдала то же расписание, которое он видел накануне, но вместо имен он увидел только три слова.
"На этот раз они стерли все имена, а в манифесте было написано только три слова о нарушении непрерывности рейса", — пояснил пилот.
Эта специфическая авиационная фраза обычно используется в тех случаях, когда самолет не достигает пункта своего назначения. Мужчина долго смотрел на экран и не мог поверить, что спаковал вещи именно для этого рейса, который стал последним для всего экипажа и пассажиров.
"Когда жена зашла в комнату, я сказал ей, что это был тот самый самолет, который утром захватили террористы", — признался Стив Шайбнер.
Память о коллеге и масштабная благотворительность
Супруги решили подождать целый год, прежде чем рассказать своим детям страшную правду о том дне. Сейчас семья пытается помогать другим и собирает 150 000 долларов для организации благотворительных путешествий для 15 больных детей.
"Мы хотим обеспечить им незабываемый опыт, наполненный надеждой, радостью и долгими воспоминаниями", — заявила семья в официальном обращении к 25-летию терактов.
Погибшему Тому МакГиннессу было всего 42 года, когда он пожертвовал собой во время ужасного теракта. У него осталась любимая жена Шерил и двое несовершеннолетних детей.
Напомним, на месте разрушенных 11 сентября башен-близнецов открыли самый высокий в США торговый центр. В небоскребе в память о погибших во время теракта есть мемориал и музей.