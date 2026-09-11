Должен был управлять самолетом в день теракта 11 сентября: история удивительного спасения пилота

Теракт 11 сентября унес жизни тысяч американцев / © Getty Images

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Американский пилот Стив Шайбнер должен был управлять самолетом во время трагических событий 11 сентября 2001 года, но чудом избежал смерти из-за изменения в расписании. Утром того трагического дня капитан спаковал свой чемодан и ждал звонка с подтверждением рейса из Бостона в Лос-Анджелес. Однако этот вызов так и не поступил, а рейс номер 11 стал частью самого черного дня в американской истории.

О невероятной истории спасения и дальнейшей судьбе мужчины пишет UNILAD.

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Шокирующее расписание и смена экипажа

Вместо Стива место командира экипажа неожиданно занял капитан Том МакГиннесс. Стив узнал о теракте из новостей, но только в 9 часов вечера понял всю страшную правду.

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"Я подумал, что точно знаю пилотов и бортпроводников на том самолете, поскольку летал со всеми коллегами из Бостона”, — вспомнил мужчина на своем канале.

После этого он вошел в компьютерную систему, чтобы проверить список пассажиров и имена погибшего экипажа. Система выдала то же расписание, которое он видел накануне, но вместо имен он увидел только три слова.

"На этот раз они стерли все имена, а в манифесте было написано только три слова о нарушении непрерывности рейса", — пояснил пилот.

Эта специфическая авиационная фраза обычно используется в тех случаях, когда самолет не достигает пункта своего назначения. Мужчина долго смотрел на экран и не мог поверить, что спаковал вещи именно для этого рейса, который стал последним для всего экипажа и пассажиров.

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"Когда жена зашла в комнату, я сказал ей, что это был тот самый самолет, который утром захватили террористы", — признался Стив Шайбнер.

Память о коллеге и масштабная благотворительность

Супруги решили подождать целый год, прежде чем рассказать своим детям страшную правду о том дне. Сейчас семья пытается помогать другим и собирает 150 000 долларов для организации благотворительных путешествий для 15 больных детей.

"Мы хотим обеспечить им незабываемый опыт, наполненный надеждой, радостью и долгими воспоминаниями", — заявила семья в официальном обращении к 25-летию терактов.

Погибшему Тому МакГиннессу было всего 42 года, когда он пожертвовал собой во время ужасного теракта. У него осталась любимая жена Шерил и двое несовершеннолетних детей.

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Напомним, на месте разрушенных 11 сентября башен-близнецов открыли самый высокий в США торговый центр. В небоскребе в память о погибших во время теракта есть мемориал и музей.

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