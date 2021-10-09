Должен был вынести стул: появилось видео гибели актера на сцене Большого театра в Москве

Должен был вынести стул: появилось видео гибели актера на сцене Большого театра в Москве

Проверяется версия о том, что погибший находился в состоянии опьянения.

Трагический случай, который произошел в Москве на сцене Большого театра, где в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" погиб 37-летний артист Евгений Кулиш, задействованный в массовке, зрители сняли на видео.

Кадры со смертельным падением декорации на голову актера опубликовано в Telegram-канале Shot.

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На снятых кадрах видно, как огромная конструкция насмерть придавила 37-летнего мужчину на глазах шокированных коллег через несколько минут после начала представления.

Роль Кулиша была простой — он должен был вынести стул, поставить его на сцену, а затем отойти влево или вправо, но почему-то стал двигаться назад. Другие артисты предупреждали его о декорации, которая опускается, но он не успел среагировать и конструкция ударила его по голове. Он умер на сцене до приезда скорой помощи.

Сейчас проверяется версия о состоянии алкогольного опьянения погибшего актера.

"У нас настолько эта техника технически правильно настроена, что невозможно поверить, что что-то могло случиться", — прокомментировала этот случай одна из сотрудниц театра.

Евгений Кулиш служил в Большом театре почти 20 лет — с 2002 года.

Напомним, в Запорожье в общежитии Запорожского национального университета погиб 36-летний мужчина. Он выполнял работы по ремонту фасада и упал с высоты.

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