"Должна быть общая мобилизация": депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма спрогнозировал новую волну вручения повесток

Ранее Шеремет заявил о мобилизации в России 12 сентября и через неделю она была объявлена.

О необходимости новой волны мобилизации в России заявил депутат Госдумы от временно захваченного Крыма Михаил Шеремет.

Об этом говорится в сообщении депутата в телеграмм-канале.

"Должна быть всеобщая мобилизация... Мы должны воевать "всем миром", как говорится, и каждый должен чувствовать свою причастность вместе со страной... Сейчас вполне возможна (мобилизация — ред)", — заявил он.

О мобилизации в России также говорил депутат российской Госдумы Александр Бородай. Он обосновал ее контрнаступлением Украины.

"Не отвергаю еще одну волну мобилизации. Более того, считаю, что это правильно... Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточно", — отмечал Бородай.

По его мнению, российской армии необходимо добиться перелома во время боевых действий в ближайшие 5-6 месяцев.

"Для этого может потребоваться мобилизация? Да, может", – добавил депутат.

Напомним, российские мобилизованные из Липецкой, Рязанской и Тульской областей записали видеообращение, где пожаловались отношение командования к ним и отсутствие гуманитарной помощи.

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