Должностные лица, кремлевские пропагандисты, бизнесмены: в США разработали новый пакет санкций против России

Должностные лица, кремлевские пропагандисты, бизнесмены: в США разработали новый пакет санкций против России

Пока что текст проекта официально не опубликован.

Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины.

Об этом идет речь на сайте Конгресса США.

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"(Законопроект – ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей", — говорится на сайте Конгресса.

Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован. Документ передан в Комитет по иностранным делам, а также в комитеты по вопросам юстиции и финансовым услугам.

Как пишет американская гезета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, в списке – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты.

Финансовые ограничения могут быть введены против:

Чиновников и силовиков: спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава ЦИК Элла Памфилова, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Юрий Чайка.

Бизнесменов: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Андрей Костин, Геннадий Тимченко, Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Гуцериев, Александр Винокуров и другие.

Российских пропагандистов: Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Константин Эрнст.

Пакет санкции включает:

запрет на сделки с российским госдолгом;

ограничения против "Северного потока – 2", в частности – связанные с ним организаций и их акционеров;

прекращение расходов на диалог по кибербезопасности.

прекращение расходов на диалог по стратегической стабильности, пока Россия оккупирует украинский Крым.

запрет против компаний, оказывающих услуги по передаче финансовых соединений Банку России (как SWIFT).

Также, как пишет издание, в случае введения этого закона президент США должен предоставить комитетам конгресса отчет о состоянии и источниках дохода Путина и членов его семьи.

Напомним, во время брифинга 20 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкции против России, которые способны нанести агрессору "разрушительный экономический удар".

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