"Должны быть изолированными": Ермак рассказал о приоритетном пункте нового пакета санкций против РФ

В новом пакете санкций против России приоритетным пунктом должен быть запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что "настоящий житель Советского союза должен быть изолирован".

Об этом Андрей Ермак написал в социальных сетях.

"Настоящий житель СССР должен быть изолирован от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам — это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый советский союз в их границах", — написал Ермак.

Напомним, сразу несколько государств призывают прекратить выдавать визы россиянам.

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