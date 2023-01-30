Должны ли украинские беженцы декларировать финпомощь и платить с нее налоги: объяснение омбудсмена

Украинские беженцы, которые из-за полномасштабного наступления РФ вынуждены были уехать за границей и получают там финансовую помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог платить не нужно.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Телеграмме.

Лубинец напомнил, что миллионы граждан Украины, которые вынуждены искать убежища в других странах после начала полномасштабной войны, получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных компаний и организаций.

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Он пояснил, что согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с последующей уплатой налогов. Однако действующее законодательство предусматривает исключение с налогообложения доходов за границей. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии России и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов.

"Итак, граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, обязаны задекларировать как иностранный доход полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных кампаний и организаций. При этом налог на этот иностранный доход и военный сбор с суммы такая помощь не определяется и не оплачивается", — пояснил омбудсмен.

Налоговую декларацию граждане Украины могут подать в электронном виде через Электронный кабинет в разделе "ЭК для граждан" — "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".

Напомним, Польша изменила правила пребывания для граждан Украины, новые условия вступают в силу с 1 марта 2023 года и касаются получения документов, платы за коллективное жилье. Польские законодатели решили урегулировать вопросы помощи гражданам Украины.

Тем временем, украинцам в Германии увеличивают финансовую помощь.

Сколько платят украинским беженцам в разных странах, читайте здесь.

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