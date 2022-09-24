Должны не допустить "разливания" войны: Китай призвал Россию и Украину к дипломатическому разрешению конфликта

Министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обратился к России и Украине.

Россия и Украина должны не допустить распространения последствий войны.

Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", — сказал министр.

Также он отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.

"Фундаментальным решением является решение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", — сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим. Глава государства также осудил "неоднозначную" позицию Китая по поводу войны в Украине.