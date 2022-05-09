"Должны совместно победить Россию": Латвия предупредила Кремль о катастрофических последствиях за нападение на Украину

Во время официального визита заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк в парламент Латвии его глава Инара Мурниеце сообщила, что РФ ждут страшные последствия за вторжение в Украину.

Елена Кондратюк отметила, что это большая честь совершить визит в дружественную Латвию в знаковый для Украины день, ведь благодаря решению Сейма 9 мая в Латвии признан Днем памяти пострадавших и погибших в Украине.

Видео встречи Кондратюк и Мурниеце опубликовала пресс-служба Верховной Рады.

Также читайте Во время визита президента Европейского Совета в Одессу Россия бомбила город (фото)

"Поражена тем, сколько украинских флагов мы здесь увидели и улыбок, когда люди слышат украинский язык. От имени Верховной Рады Украины, главы Парламента Руслана Стефанчука и президента Украины Владимира Зеленского хочу выразить благодарность Парламенту Латвии за все политические решения, которые были приняты для поддержки Украины и осуждения российской агрессии", — сказала Елена Кондратюк.

Она убеждена, что вместе с латвийским народом удастся победить рашизм, как в свое время Европа одолела нацизм.

"Когда в мире в эти дни чтят жертвы Второй мировой войны и отмечают победу над нацизмом, сегодня на фоне российской агрессии лозунг "никогда снова" приобретает новое значение. Украина сегодня защищает не только себя, но и всю Европу и демократический мир. Убеждена, мы вместе с вами, нашими друзьями и союзниками, победим рашизм так же, как в свое время нацизм", — отметила Елена Кондратюк.

Также читайте Самоликвидировался: в Новосибирской области во время реконструкции битвы за Днепр взорвался БТР

В свою очередь спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия будет и дальше делать все от себя возможное для поддержки Украины как военной, так и помощи вынужденным переселенцам из Украины в Латвии и адвокации членства Украины в ЕС.

"Латвия уже предоставила военную поддержку Украине в размере 30% от нашего военного бюджета. Я восхищаюсь мужеством и стойкостью защитников Украины и жителей ваших городов. После зверств в Буче Европа и мир не могут сказать, что ничего не знали. Должны совместно победить Россию, полностью уничтожить военные силы РФ, ослабить ее экономически и исключить из всех международных организаций", – подчеркнула Мурниеце.

Заместитель председателя Верховной Рады также предложила Латвии принять участие в восстановлении г. Буча в Киевской области.

Читайте также :