Должны выбирать между едой и отоплением: в Польше более 2 миллионов человек страдают от бедности

Должны выбирать между едой и отоплением: в Польше более 2 миллионов человек страдают от бедности

Почти на 50 тысяч выросло количество крайне бедных пенсионеров в Польше.

В Польше стало больше людей, живущих за чертой бедности. Более 2 миллионов поляков страдают от бедности. Они живут на менее 20 злотых в день (142 грн).

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью (EAPN Polska).

Согласно исследованию, в Польше в течение 2020 года людей, живущих за чертой бедности, стало больше на 378 тысяч. В целом же почти 2 млн человек, то есть примерно 5,2%, живут на суммы ниже прожиточного минимума. Из которых – 410 тысяч детей и 312 тысяч пенсионеров.

Речь идет о таких суммах как: 640 злотых (4 545 грн) в месяц для живущих в одиночку и 1727 злотых (12 267 грн) в месяц для семей из 4 человек, в которой двое родителей и двое детей до 14 лет.

Как уточняет bankier.pl, указанное количество поляков живет менее чем на 20 злотых в день. Отмечается , что граждане не могут позволить себе удовлетворить основные потребности: купить еду, обувь, не говоря уже об отоплении. Они должны выбирать.

Если говорить о жилье, то, по данным Евростата, почти 4 миллиона человек, то есть каждый десятый житель Польши, живут в квартире с по крайней мере одним из таких неудобств: протекает крыша, влага на стенах, полу или фундаменте, а также гниют оконные рамы или пол.

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По мнению главы EAPN Polska Ришарда Шарфенберга, рост числа людей, живущих за чертой бедности – временное явление и, скорее всего, вызванное приостановкой части экономики. В то же время на это будет влиять и растущая инфляция.

По оценке авторов отчета, в прошлом году 44% детей могли быть исключены из социальной жизни. Более того, несмотря на дополнительные льготы, почти на 50 тысяч выросло количество крайне бедных пенсионеров.

"У 6-летней Леньки нет обуви на зиму. Она также ходит по дому в куртке, потому что отопление газом стало очень дорогим за последние месяцы. Ее мама учит польский, зарабатывает чуть больше двухсот долларов. Ей пока хватает на еду, но она со страхом смотрит на рост цен на хлеб, — это одна из многих историй людей, страдающих от бедности", — пишет bankier.pl.

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