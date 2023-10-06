Должны заплатить за варварство: глава МИД Польши прокомментировал ракетный удар по селу Гроза

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал варварский ракетный удар российских террористов по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погиб 51 человек.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

“Более 50 человек погибли в результате очередного жестокого обстрела со стороны российского агрессора в Купянске. Россию нужно как можно скорее остановить, она должна ответить за все свое варварство», – написал Рау.

Кроме того, глава МИД Польши выразил свое уважение погибшим и соболезнования родственникам жертв варварской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в помещении, куда ударили россияне, находились около 60 человек.

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