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Должны заплатить за варварство: глава МИД Польши прокомментировал ракетный удар по селу Гроза

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Должны заплатить за варварство: глава МИД Польши прокомментировал ракетный удар по селу Гроза

Ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области

МИД Польши выражает уважение погибшим и соболезнования родственникам жертв.

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал варварский ракетный удар российских террористов по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погиб 51 человек.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

“Более 50 человек погибли в результате очередного жестокого обстрела со стороны российского агрессора в Купянске. Россию нужно как можно скорее остановить, она должна ответить за все свое варварство», – написал Рау.

Кроме того, глава МИД Польши выразил свое уважение погибшим и соболезнования родственникам жертв варварской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в помещении, куда ударили россияне, находились около 60 человек.

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Дата публикации
Просмотры
58
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