Папа Римский Лев XIV / © Getty Images

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Дом, в котором прошли детские годы Папы Льва XIV — первого в истории понтифика из США, — продали на 70% дороже начальной цены. После аукциона он достался общине городка Долтон, которая планирует сделать из него памятник.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Родной дом нового Папы в пригороде Чикаго продали за 375 тысяч долларов. Это существенно больше средней стоимости жилья в Долтоне — она составляет примерно 177 тысяч долларов.

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Сначала дом выставили на продажу за 219 тысяч долларов — после того, как его выкупил и отремонтировал местный инвестор. Но в мае, после избрания кардинала Роберта Превоста Папой Римским, недвижимость сняли с рынка и предложили на аукционе со стартовой ценой 250 тысяч.

Власти Долтона решили, что дом должен принадлежать общине, и даже пригрозили принудительным выкупом. Впрочем, стороны договорились об обычной покупке. Теперь совместно с Чикагской архиепархией здесь планируют создать исторический объект, открытый для посетителей.

«Я рад за деревню. Считаю, что это лучший покупатель для этой недвижимости, и для них это настоящая победа», — заявил агент продавца Стив Буздик.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.

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В частности, Папа Лев XIV сказал Зеленскому о готовности принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров. Понтифик также обсудил с украинским лидером «насущную потребность в справедливом и длительном мире».