Дом и хлев с козами унесло в море: Норвегией прокатилась серия снежных лавин, есть жертвы

На крайнем севере Норвегии взошли несколько снежных лавин, унесших жизни четырех человек.

Об этом пишет BBC.

Так, на острове Рейнойя лавина снесла в море дом и хлев. По данным властей, подтверждена гибель двух человек и 140 коз, которые в тот момент находились в сарае.

Также двое туристов погибли в двух других лавинах. Считается, что оба были иностранцами, хотя их национальности пока неизвестны.

"Там было пять человек иностранного происхождения, которые были на прогулке в этом районе. Мы можем подтвердить, что один человек погиб", — сообщил представитель полиции Мортен Петтерсен.

Двое других были ранены, один в тяжелом состоянии, а другой получил "ранение средней тяжести", добавил представитель полиции.

Позже вечером полиция сообщила, что четвертый человек погиб в другой лавине в Сторслете.

"Этот человек был частью крупной иностранной туристической группы. Другой член находившегося на месте происшествия группы нашел этого человека и сообщил об этом спасательные службы", — говорится в заявлении полиции.

Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал гибель людей "трагическим началом Пасхи".

В это время года в Норвегии лавины сходят почти каждый день, и, по оценкам экспертов, под угрозой оказываются до 7% территории страны.

Напомним, в Карпатах сошла лавина с одной из самых высоких вершин.

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