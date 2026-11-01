Дом из 100 тысяч газет стоит более 100 лет: как он выглядит (фото)

Старый дом Фото иллюстративный

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В городе Рокпорт в США есть необычный дом, стены которого сделаны примерно из 100 тысяч газет. Сооружение возвел инженер Элис Стенман еще в начале 1920-х годов. Она пережила более столетия, а сегодня работает как музей, где посетители могут увидеть газетные полосы и заголовки, опубликованные почти 100 лет назад.

Об истории необычного здания рассказывает издание Gry-Online.

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Строительство началось в 1922 году и завершилось спустя два года. Стенман, американский инженер-механик шведского происхождения, занимавшийся разработкой машин для изготовления канцелярских скрепок, первоначально планировал обустроить здесь летнюю дачу.

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Идея использовать газеты для стен возникла уже во время работ. Сначала бумага должна была выполнять роль утеплителя, а снаружи конструкцию собирались закрыть деревянной обшивкой. Однако инженер решил оставить газетные стены открытыми, чтобы проверить, смогут ли они выдержать испытание временем. По одной из версий, на такое решение его подтолкнуло нежелание мириться с тем, что огромное количество газет каждый день оказывается на свалке.

В городке Рокпорт в США есть необычный дом, стены которого сделаны примерно со 100 тысяч газет Фото Gry-Online

Как газеты превратили в строительный материал

Несмотря на необычный замысел, дом полностью изготовлен из бумаги. Деревянные остались каркас, пол и крыша, тогда как газеты использовали преимущественно для обустройства стен.

Для этого бумагу спрессовали в 215 слоев и скрепили специальным клеем, рецепт которого разработал сам Стенман. В его состав входили мука, вода и яблочные кожуры.

Как пишет Atlas Obscura, из газет изготовили панели толщиной примерно 2,5 сантиметра. Чтобы оградить их от влаги, поверхность покрыли водостойким лаком. Его периодически возобновляют, в то же время следят, чтобы не скрыть оригинальные газетные тексты.

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Необычная постройка быстро привлекла внимание туристов. Уже в 1927 году она стала рекламироваться с помощью открыток, а пожертвования посетителей помогали оплачивать содержание дома.

Супруги Стенманов жили здесь до 1930 года. После этого здание перестало быть жильем и превратилось в своеобразную музейную экспозицию. Она до сих пор принадлежит семье инженера.

Мебель также изготовили из старых газет

Стенман не ограничился бумажными стенами и использовал газеты для обустройства интерьера. Из скрученных бумажных трубочек он изготовил столы, стулья, полки и даже часы. Газетами оклеил и деревянное пианино, чтобы все предметы соответствовали общей концепции дома.

Исключением стал кирпичный камин вместе с дымоходом: их решили не менять по практическим соображениям. В то же время, даже каминную полку инженер сделал из бумаги.

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Одна из главных особенностей дома — возможность прочесть надписи на его стенах и мебели. Благодаря этому сооружение стало своеобразной капсулой времени, сохранившей фрагменты американской печати 1920-х годов.

В частности, среди газетных заголовков можно найти материалы о президентской кампании Герберта Гувера, победившего на выборах 1928 года. Так что посетители музея могут не только увидеть необычный способ строительства, но и буквально прикоснуться к истории того времени.

Напомним, в Южной Корее обычный ремонт дренажной системы привел к одному из важнейших археологических открытий страны.

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