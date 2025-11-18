Дом с сюрпризом: куда ведет тайная дверь помещения 1920-х годов (фото)

Тайна дома

Пользователь Reddit рассказал о «тайне» дома 1920-х годов, который он осматривал. Дом, расположенный в округе Норт, Калифорния, описывается как «старая изношенная горная хижина».

В чем «сюрприз» дома

Пользователь Reddit TempusDetective объяснил, что посреди пола гостиной был люк.

«Мы открыли его и нашли узкую бетонную лестницу, ведущую вниз, в скрытый подвал. Две стены были покрыты зеркалами, а на одной стене был встроен вентилятор, электрическая панель и тяжелая металлическая дверь. Эта дверь вела к небольшому шкафу, а в нижнем углу этого шкафа был крошечный тоннель, сделанный из бетонных блоков. Пришлось бы пролезть через него. Я не пошел дальше, это казалось чем-то странным», — рассказал он.

На фотографиях видны бетонные лестницы, зеркальные стены и подвальный тоннель. Наблюдение было описано как действительно удивительный опыт.

«Воздух там был влажным и тяжелым, и все пространство имело странную атмосферу, будто его не открывали десятилетиями. Этого нет ни в одной информации о недвижимости или чертежах, а даже риелтор не имел представления, что это такое».

Один пользователь написал, что речь идет о 1920-х годах, тоже когда-то там могло быть спикизи — нелегальное заведение, продававшее алкоголь во времена сухого закона.

«Я жил в Хемете в детстве, и многие старые дома в центре города имели подвалы», — отметил он.

Другие пользователи поделились своими идеями по поводу того, каким может стать это пространство. Один написал: «Новая танцевальная студия открыта», а другой пошутил: «К сожалению, я думал то же самое. Это не подземелье, это однокомнатная квартира!».

