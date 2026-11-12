ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Дом сложился за считанные секунды: в Нью-Йорке произошла смертельная трагедия

В Нью-Йорке произошел масштабный обвал дома. Прокуратура проверяет возможную причину.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Обвал дома в Нью-Йорке

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

В Бруклине в Нью-Йорке обрушился старый трехэтажный жилой дом — погибли восемь человек. Спасатели работали на месте всю ночь, а прокуратура проверяет, не произошла ли трагедия из-за строительства рядом.

Об этом сообщает BBC.

Обвал дома в Нью-Йорке — что известно

Дом обрушился вечером в среду в центре Бруклина, в районе Маленький Гаити. Сотни спасателей разбирали завалы всю ночь, чтобы достать людей. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг, а поисковые работы на месте трагедии до сих пор продолжаются.

По уточненным данным пожарной охраны Нью-Йорка, обнародованным утром в четверг, в результате обвала погибли восемь человек. Еще четырех пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии, пятерых госпитализировали с серьезными травмами без угрозы для жизни, а 10 человек получили незначительные повреждения.

«Я всем сердцем — с родными и близкими тех, кого мы потеряли, с теми, кто ранен, и со всеми скорбящими сегодня», — заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

Возможные причины обрушения

Точные причины обрушения выясняют специалисты. Как рассказал журналистам глава Пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито, вплотную к дому продолжалось строительство, и работы там велись даже в момент крушения.

По данным телеканала CBS News, перед обвалом на соседнем участке копали котлован, однако привело ли это к трагедии — пока неизвестно. В то же время телеканал отмечает, что перед началом работ эксперты проверяли состояние дома, а у строителей были все необходимые разрешения на земляные работы и возведение фундамента.

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

К установлению обстоятельств трагедии подключилась прокуратура.

«Мы в тесном сотрудничестве со Строительным департаментом [Нью-Йорка] и правоохранительными органами выясняем, способствовали ли это трагедии какие-либо преступные действия», — написал в соцсети X окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес.

Напомним, в Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie