Дом сложился за считанные секунды: в Нью-Йорке произошла смертельная трагедия

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

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В Бруклине в Нью-Йорке обрушился старый трехэтажный жилой дом — погибли восемь человек. Спасатели работали на месте всю ночь, а прокуратура проверяет, не произошла ли трагедия из-за строительства рядом.

Об этом сообщает BBC.

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Обвал дома в Нью-Йорке — что известно

Дом обрушился вечером в среду в центре Бруклина, в районе Маленький Гаити. Сотни спасателей разбирали завалы всю ночь, чтобы достать людей. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг, а поисковые работы на месте трагедии до сих пор продолжаются.

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По уточненным данным пожарной охраны Нью-Йорка, обнародованным утром в четверг, в результате обвала погибли восемь человек. Еще четырех пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии, пятерых госпитализировали с серьезными травмами без угрозы для жизни, а 10 человек получили незначительные повреждения.

«Я всем сердцем — с родными и близкими тех, кого мы потеряли, с теми, кто ранен, и со всеми скорбящими сегодня», — заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

Возможные причины обрушения

Точные причины обрушения выясняют специалисты. Как рассказал журналистам глава Пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито, вплотную к дому продолжалось строительство, и работы там велись даже в момент крушения.

По данным телеканала CBS News, перед обвалом на соседнем участке копали котлован, однако привело ли это к трагедии — пока неизвестно. В то же время телеканал отмечает, что перед началом работ эксперты проверяли состояние дома, а у строителей были все необходимые разрешения на земляные работы и возведение фундамента.

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Обвал дома в Нью-Йорке / © AP

К установлению обстоятельств трагедии подключилась прокуратура.

«Мы в тесном сотрудничестве со Строительным департаментом [Нью-Йорка] и правоохранительными органами выясняем, способствовали ли это трагедии какие-либо преступные действия», — написал в соцсети X окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес.

Напомним, в Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

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